「大量の藻」がカーテン状に…長野・諏訪湖で異常事態　ボート競技の2レーン埋め尽くす　地元住民「高い水温保たれた」

取材班が向かったのは、長野県内で最大の湖・諏訪湖。

そこに広がっていたのは…大量の“水草”だ。

なぜか、湖面いっぱいに生い茂った水草。

この“藻の大増殖”による影響が、観光やボート競技にまで広がる異常事態が起きていた。

ボート競技の2レーンを藻が埋め尽くす

諏訪湖で盛んな「ボート競技」に携わる人たちも困惑していた。

ボート選手：

（オールが）戻らなくて、このままの状態でこういうふうに体が引っかかっちゃう。

下諏訪町漕艇協会・久保田和美副会長：

“藻の絨毯”です。

9月14日には大きな大会も開かれる予定。

しかし、2つのレーンを藻が埋め尽くしているため、週末の早朝から約100人態勢で“刈り取り作戦”に乗り出した。

イット！もボートに乗り込み同行取材へ。

下諏訪町漕艇協会 事務局長：

今年は特に多いです。例年の10倍くらいあります。

水中を撮影してみると、視界は全て“藻”で遮られた状態だ。

そこに鉄製の道具を投入すると、まるで“カーテン”のような長〜い藻が大量に絡みついていた。

地元から悲鳴が上がる藻の大増殖は、観光業にも影響を及ぼしていた。

大自然を堪能しながら諏訪湖を巡る、人気のスワンボート。

そのスクリューにも藻が絡みついてしまっていた。

スワンボートのレンタル業者：

（藻が）絡まってお客様も（漕ぐ時に）重たくなってしまったり、動かなくなってしまったりもあるので課題になっている。

藻が増殖した原因について、地元の人たちは次のように推察する。

下諏訪町漕艇協会・朝倉大貴副会長：

雨が少なかったおかげで水温が高い状態が保たれて、おそらく水草、藻が繁殖しやすい適温がずっと続いてしまっている。水質が良くなって水が綺麗になっているので、すごく光が通ってきて光合成がしやすいなどが考えられます。

一方で“藻の大増殖”にはメリットもあるという。

専門家は「藻が水中に酸素を供給することで、魚などの生き物が産卵場所や餌場として活用することになり、繁殖しやすくなる」と指摘している。

（「イット！」 9月8日放送より）