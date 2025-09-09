Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥â¥Î¤ò¸·Áª¡ªÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤ÆËÉºÒ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¥Þ¥Þ¤¬¹Í¤¨È´¤¤¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¡ÖËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¤ÎÃæ¿È
³§¤µ¤ó¤Ï²È¤Ë¡ÖËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£³¤¾åÊÝ°Â´±¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÀîºê¤ß¤µ¤µ¤ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤ÎºÝ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯È÷¤¨¤ò¤»¤º¤Ë¼«Âð¤ÇÈïºÒ¡£¡Ö»Ò¶¡Ã£¤ÎÈïºÒ´ü´Ö¤ò¤è¤ê²á¹ó¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤«¤é¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ö¤Ò¤í¤·¤ÞËÉºÒJ¥×¥í¥°¥é¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡×¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤ó¤Ê¡¢2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ëÀîºê¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤¬²È¤ÎËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¤Îºî¤êÊý¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ÈïºÒ¤·¤ÆËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÉ¬Í×À¤òÄË´¶
Ž¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯Ž£¤È¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ê¥â¥Î¤òÆþ¤ì¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï»þ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È»ý¤Á½Ð¤»¤ëËÉºÒ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤¹¤ë¤Þ¤ÇŽ¢ºÒ³²»þ¤Î¤¿¤á¤ËÈ÷¤¨¤ëŽ£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ï¤¬²È¤ÏÉ×ÉØ¶¦¤Ë³¤¾åÊÝ°Â´±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ž¢ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é½ÐÆ°¤¹¤ëŽ£¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¸å¤âŽ¢²È¤Ë²¿¤«¤òÈ÷¤¨¤ëŽ£¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°Õ¼±¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿À¾ÆüËÜ¹ë±«ºÒ³²¡£
¤½¤Î»þ»ä¤Ï°é»ùµÙ¶ÈÃæ¡Ê»º¸å1¥«·î¡Ë¡£¤ï¤¬²È¤¬Êë¤é¤¹½É¼Ë¼«ÂÎ¤ÏÌµ»ö¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¼«ÂðÈòÆñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü7·î¤Î½ë¤¤»þ´ü¤Ë1¥«·î´ÖÃÇ¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡üºÒ³²¤«¤é¿ôÆü¸å¤Ëµë¿å¼Ö¤¬³Æ¸øÌ±´Û¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¤¤¤â¤Î¾¡¤Á¾õÂÖ¤Ç¡¢¸øÌ±´Û¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤ï¤¬²È¤Ï1ÅÙ¤â¿å¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¿©ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü²È¤Î¼þÊÕ1¥¥í¤Û¤É¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü²È¤Î¶á¤¯¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¡ÖÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡ÄŽ£¤È¸å²ù¤¹¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç¼ºÇÔ¤«¤é¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿¥â¥Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬Ž¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯Ž£¤Ç¤¹¡£
ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áºÒ³²»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë
¡Ê2¡ËÈó¾ï»þ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È»ý¤Á½Ð¤»¤ë
¡Ê3¡ËÎ¾¼ê¤¬¶õ¤¯¤Î¤ÇÈòÆñ¤ÎºÝ¤ËÊØÍø
¡Ê4¡Ë²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤
¡Ê5¡Ë½Å¤µ¤òÎ¾¸ª¤Ç»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë
ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò½àÈ÷¤·¤è¤¦
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£»ä¤ÏÁ°¿¦¤Î³¤¾åÊÝ°Â´±»þÂå¤Î¹Ô·³·±Îý¤Ê¤É¤Ç¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖÇØÉé¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤¬ÂÀ¤¤¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢º£¤Ç¤â¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤¬ÂÀ¤¤¥â¥Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤ë¥â¥Î¤Ï¡¢¡Ê1¡ËºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¥â¥Î¡¢¡Ê2¡Ë²ÈÂ²¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¡¢¡Ê3¡Ëµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¡¢¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¥â¥Î
¡¦¿å
¡¦¿©ÎÁ
¡¦¥¦¥¨¥Ã¥È¥·¡¼¥È
¡¦¼ê¤Ì¤°¤¤
¡¦¥¿¥ª¥ë
¡¦²ûÃæÅÅÅô
¡¦»õ¥Ö¥é¥·
¡¦¥´¥ßÂÞ
¡¦¶ÛµÞÍÑ¥È¥¤¥ì¥»¥Ã¥È
¡¦·³¼ê
¡Ê2¡Ë²ÈÂ²¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î
¡¦²ÈÂ²³Æ¿Í¤Î²¼Ãå
¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÍÑÉÊ°ì¼°
¡¦¾ïÍÑÌô
¡¦À¸ÍýÍÑÉÊ
¡Ê3¡Ëµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î
¡Ò²Æ¡Ó
¡¦¿å¡ÊÂ¿¤á¤Ë½àÈ÷¡Ë
¡¦Àð»Ò¤ä¤¦¤Á¤ï
¡¦Îä´¶¥¿¥ª¥ë
¡¦ÃåÂØ¤¨
¤Ê¤É
¡ÒÅß¡Ó
¡¦·¤²¼
¡¦»È¤¤ÀÚ¤ê¥«¥¤¥í
¡¦ËÉ´¨¶ñ¡Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¡Ë
¤Ê¤É
½Å¤µ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¬¥Ù¥¹¥È¡©
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î½Å¤µ¤ÎÌÜ°Â¤Ï½÷À¤¬Ìó10Ô¡¢ÃËÀ¤¬Ìó15Ô¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ÊŽ¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î½Å¤µŽ£¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¬²È¤Î¾ì¹ç¡¢Áí½ÅÎÌ¤ÏÌó3¡Á4kg¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿×Â®¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç¿Í¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤âŽ¢°ÂÁ´¤ËÆ°¤±¤ëŽ£ÄøÅÙ¤Î½Å¤µ¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬»È¤¦»þ¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¥à¥ê¤Ê¤¯»ý¤Á±¿¤Ù¤ë½Å¤µ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢Ž¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤òÆþ¤ì¤ëŽ£¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ì¤â¥³¥ì¤â¤ÈÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´¤ËÈòÆñ¾ì½ê¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤ÊŽ¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯Ž£¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¡¢½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¤ë¥â¥Î¤ÎŽ¢Í¥Àè½ç°ÌŽ£¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¤ì¤ë¥â¥Î¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤Ï¡¢³¤¾åÊÝ°Â´±»þÂå¤ËÀèÇÚÊý¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿Ž¢¤Ê¤¤¤ÈÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥â¥ÎŽ£¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä½Å¤µ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤ÐŽ¢¤¢¤Ã¤¿¤éÊØÍø¤À¤È»×¤¦¥â¥Î¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ž¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊë¤é¤¹Á¥ÆâÀ¸³è¤Ç¤Î¿´ÆÀŽ£¤ò±þÍÑ¡£°ÊÁ°¤Î»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¤è¡ª
ÅÀ¸¡¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¥³¥Ä
»ä¤Ï¥º¥Ü¥é¤Ç²È»ö¤ÎÍ×ÎÎ¤â°¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥á¤ËŽ¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÅÀ¸¡Ž£¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤Î¤ÇÉáÃÊ¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤ò°áÂØ¤¨¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇ¯¤Ë2²ó¡Ê½é²Æ¤È½éÅß¡Ë¡¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿È¤òµ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤Æ¾¯¤·Æþ¤ìÂØ¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Î²¼Ãå¤Î¥µ¥¤¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ë¡£
Ž¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨Ž£¤ÏÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥à¥ê¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ÈÍÑ´ü¸ÂÅù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¤´ü´Ö»È¤¨¤ë¥â¥Î¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Þ¤á¤ËËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÅÀ¸¡¤ò¤»¤º¤ËºÑ¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡ÒÎã¡Ó
¡¦¿å¡ÊÊÝÂ¸´ü´Ö¡§Ìó10Ç¯¡Ë
¡¦¶ÛµÞÍÑ¥È¥¤¥ì¡ÊÊÝÂ¸´ü´Ö¡§Ìó10Ç¯¡Ë
¡¦¿©¤ÙÊª¡Ê¾ÞÌ£´ü¸Â¡§Ìó8¥«·î¡Ë
»ä¤Ï2018Ç¯¤ÎÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ç²¿¤ÎÈ÷¤¨¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈïºÒ¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡Ã£¤ÎÈïºÒ´ü´Ö¤ò¤è¤ê²á¹ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¼ºÇÔ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉ¬¤º¼ê¤ËÆþ¤ë¥â¥Î¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¬ÌÏ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤Î¸øÅª»Ù±ç¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÈïºÒ¼Ô¤ËÊ¿Åù¤Ë¹Ô¤¤ï¤¿¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÒ³²»þ¤Ë»ä¤Î¤è¤¦¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤ÒŽ¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯Ž£¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡áÉ®¼Ô»£±Æ