Z世代との1on1で失敗する上司に共通する、４つの勘違い

なぜ最近の若手は「特にありません」しか言わないんだ……。

ある化学薬品メーカーの部長から相談を受けた。有名大学出身で、本人なりに熱意も感じられる期待の若手社員と毎週1on1ミーティングを実施している。ところが、どんなに「何でも話して」「傾聴するから」と言っても、しばしば15分ほどで終わってしまう。「心理的安全性の高いチームを目指している」と伝えても、返ってくるのは「特にありません」の一言だけだ。

そこで今回は、Z世代との1on1ミーティングが空回りする原因と、効果的な話し方について解説する。部下との面談に悩んでいる管理職は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

傾聴だけでは何も生まれない現実

「何か困っていることはない？」

こうした問いかけに対して「特にありません」と答える若手を見て、多くの上司は「やる気がないのか」「問題意識が低い」と嘆く。

だが、それは若手だけの問題ではないかもしれない。

相手に知識もスキルも経験もないのであれば、「何か困っていることがあるか」と聞いても答えようがない。なぜなら、本当に「特にない」からだ。

コンサルタント時代、私も同じような状況を目の当たりにした。入社1年目の若手コンサルタントに「今のプロジェクトでわからないことはないか？」と聞いても、「特にありません」と答えることが多かった。だが実際には、クライアントとの打ち合わせでは何も発言できず、資料作成でも手が止まっている状態だった。

つまりこの若者は「わからないことは？」と言われても「わからないことがわからない」状態であった。コンサルタントとして学び、経験を積まなければ、的確な質問や相談は生まれにくい。このことを上司は理解する必要があるだろう。

上司が陥りがちな4つの勘違い

Z世代との1on1で失敗する上司には、共通する勘違いがある。

（1）傾聴すれば相手が自ら気づくと思い込んでいる

（2）経験のない相手に経験者と同じレベルの問題意識を求めている

（3）相手の状況を理解せずに一方的なアプローチを続けている

（4） 1on1の機会を作れば、本音を話してくれると思い込んでいる

これらの勘違いの根本にあるのは「自分視点」。相手視点がないのだ。相手がどんな状況にあり、何を必要としているかをしっかり洞察し、把握しようとしていない。

とりわけ、1on1という場を設けただけで部下が本音を話すと思い込んでいる上司は多い。それは大きな誤解かもしれない。Z世代にとって重要なのは「話すメリット」を実感できるかどうか。ただ聞いてもらうだけでは意味がない。話したことが実際に何かにつながる、という手応えが不可欠だ。

そのために「逆・報連相」を試してみてはどうか。普通の報連相は、部下から上司への情報共有だ。逆・報連相はその反対で、上司から部下へ進捗報告する。

たとえば、部下が以前に提案したアイデアについて「君が提案してくれた件、役員会で検討することになった」「あの改善案、他部署でも参考にしたいと言ってきている」といった具合に、その後の進捗を積極的に報告する。

そうすることで、部下は「この人に話すことには意味がある」「自分の意見がちゃんと活かされている」と実感できるだろう。結果として、次回の1on1では以前よりも自発的に話をしてくれる可能性が高まる。

では、こうした勘違いを乗り越え、相手視点に立つにはどうすればよいのだろうか。部下に「話すメリット」を感じてもらうには、「逆・報連相」のような働きかけに加え、対話そのものにおいても上司からの積極的な関与が求められる。そこで有効なのが、相手の状況に合わせて関わり方を使い分ける、次の3つのアプローチである。

部下への働きかけで効果的な3つのアプローチ

経験の浅い相手には、傾聴ではなく積極的な働きかけが必要である。

ただし、いきなり答えを教えるのではなく、段階的に導いていくことも心がけよう。相手の自主性を尊重しつつも、適切な方向性を示すのだ。そのために使えるのが、次の3つのアプローチである。

（1）示唆する

これは、直接的に答えを教えるのではなく、ヒントを与えて相手の気づきを促す方法だ。

「隣の部署のA君、最近新しい資格の勉強を始めたらしいよ」

「同期のB子さん、業務改善の提案をして評価されているみたいだね」

「他のチームでは、こんな取り組みをしているそうだ」

このように、身近な事例や情報を提供することで、相手に「自分も何かできることがあるかもしれない」と思わせる。

示唆の効果は、相手が自分で気づいたと感じられる点だ。押し付けられた感覚がない。そのため、素直に受け入れやすいというメリットがある。

（2）助言する

これは、相手の現状を踏まえたうえで、別の視点や選択肢を提示する方法である。

「今の業務で気になることがあるなら、違う角度から考えてみるのはどうだろう」

「この課題については、もうひとつの見方がある」

「もし改善するとしたら、どんなアプローチが考えられるだろうか」

助言のポイントは、断定的に言わないこと。「〜すべきだ」ではなく「〜してみてはどうだろう」と伝える。これにより、相手は自分で判断する余地を持てるのだ。

また、助言は相手の状況に合わせてカスタマイズしよう。画一的なアドバイスではよくない。その人の性格や能力レベルを考慮した内容にする必要がある。

（3）提案する

これは、最も具体的なアプローチだ。実際の行動や方法を明示する方法である。

「今日は一緒にこの案件を整理してみよう。30分時間を作ろう」

「まずはここから始めてみない？ スケジュールに入れよう」

「来週までに、このテーマについて調べてみてもらえるか」

提案の特徴は、相手が実際に行動できる具体的な内容を示すことである。曖昧な指示ではなく、期限や方法まで含めて明確に伝える。

これら3つのアプローチを使い分けることで、経験の浅い相手でも建設的な対話ができるようになる。段階的に示唆から助言、助言から提案へと進めることで、相手の成長レベルに合わせた指導ができる。

経験なくして成長なし

根本的に理解すべきなのは、実際に経験しなければ何も生まれないということだ。

上司として「Will×Skillマトリクス」を頭に入れておこう。やる気（Will）と能力（Skill）の2つの切り口で部下を分類する手法だ。やる気が高いか低いか、能力が高いか低いかという2軸で部下を評価する。

（1）やる気が高く、能力も高い部下

（2）やる気が高く、能力は低い部下

（3）やる気が低く、能力は高い部下

（4）やる気も能力も低い部下

この4つのカテゴリーに部下を分類することで、適切な指導法を選ぶのである。

まだ経験が足りないのであれば、（2）やる気が高く、能力は低い部下に該当するだろう。このような若者には、傾聴よりもまずティーチングで具体的な知識やスキルをインプットすることが有効な場合が多い。

新入社員や若手は、まだ失敗も成功も経験していない。だからこそ「困っていること」も「相談したいこと」もない。それを「やる気がない」と決めつけるのは、早計かもしれない。

まずは具体的な業務を経験させ、小さな失敗や成功を積み重ねさせる。その過程で初めて「こんなときはどうすればいいか」「この判断で合っているか」といった具体的な相談が生まれるのだ。

傾聴が必要なのは、「（1）やる気が高く、能力も高い部下」か、「（3）やる気が低く、能力は高い部下」だということも覚えておこう。

「特にありません」は適切な経験と指導を求めているサイン

新刊『わかりやすさよりも大切な話し方』に書いた通り、なんでもかんでも「傾聴」すればいい、というものではない。Z世代との1on1では、相手の経験レベルと状況を正確に把握することから始めよう。経験のない相手にはティーチングの比重を重くし、経験を積んだ相手には傾聴とアドバイスをバランスよく提供すればいい。

「特にありません」という答えは、決して問題意識が欠けているわけではない。適切な経験と指導を求めているサインなのだ。

現代の上司に求められるのは、画一的な指導法ではない。相手視点を忘れないことだ。Z世代だからといってレッテルを貼るのではなく、まずは具体的な業務を任せて経験を積ませ、その過程を指導・洞察することで、「相手」を正しく把握できるだろう。「特にありません」と言われても、虚しい気持ちになる必要はない。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）