

「涼しい家」は「暑い家」と何が違うのでしょうか。3つの要因を紐解きます（画像：さくら事務所）

【写真を見る】断熱材に隙間！？ 断熱材は隙間なく敷き詰められてこそ効果を発揮するが･･･

気象庁によれば、9月も残暑が長引き、本格的な秋はなかなか到来しないという予報になっている。東京都では6〜8月における熱中症による救急搬送者が8000人を超え、過去最多を更新。

消防庁によると、熱中症の発生場所は「住居」が最も多く、実に約4割を占めている。コロナ禍を経て、自宅で過ごす時間も増えた今、改めて自宅での熱中症対策を徹底したいところだが、冷房を適切に用いたうえで、「涼しい家」は「暑い家」と何が違うのだろうか。3つの要因を紐解く。来夏に向けて秋〜春の間にできる対策を打っておくのもいいかもしれない。

最も大きい「涼しい家」と「暑い家」の差

要因1. 設計仕様

「涼しい家」と「暑い家」の違いとして最も大きいのは「設計仕様」だ。家そのものに温度を下げる効能はないことから、いかに外の暑い空気を家の中に入れず、室内を快適な温度に保てるかどうかが重要になってくる。

このカギを握るのは、室内と屋外の境界となる外皮（屋根、壁、床など）を覆う断熱材と開口部（窓、サッシなど）の性能だ。



（出所：環境省）

2000年以降に建築され、住宅性能評価を取得している住宅については「断熱等性能等級」という指標で家の断熱性能を測ることができる。

2025年4月にはすべての新築住宅に省エネ基準である「断熱等性能等級4」以上が義務付けられたが、この水準ではまだ断熱性が十分とはいえず、2030年までに「断熱等性能等級5」が最低ラインになることが決まっている。

そもそも、現行の省エネ基準は2025年4月の適合義務化のために新たに創設されたものではなく、2014年に制定された基準である。さらに遡れば、1999年に制定された「次世代省エネ基準」と、計算方法は違えど性能的には同じ。

つまり、現在義務化されている省エネ基準は25年前と同じ基準ということになる。これから新築・リフォームを検討しているのであれば、断熱性能等級5は必須であり、それ以上の性能にすることも検討してもらいたい。

断熱性能はリフォームで向上させることもできる

既存住宅のうち省エネ基準に適合している住宅は、2019年時点でわずか1割強。約3割の住宅は無断熱といわれているが、断熱性能はリフォームで向上させることもできる。

現在、国をあげて住まいの断熱性能向上を推進していることもあって、断熱材の充填や高断熱窓への改修、既存の窓の内側に内窓を付けるリフォームなどに対して手厚い補助金が出る。たとえば「先進的窓リノベ2025事業」では、1戸当たり最大200万円の助成が受けられる。

また、自ら断熱材を充填することは難しいものの、ホームセンターの断熱グッズも近年は充実しており、一定程度はDIYによって断熱性能を高めることも可能だ。



（出所：国土交通省）

要因2. 施工品質

盲点になりやすいのが、建物の「施工品質」だ。設計上は断熱性能が高かったとしても、その性能を発揮できる施工が伴っていなければ「涼しい家」にはならない。2024年に弊社が実施した”新築工事中”ホームインスペクションでは、実に60.5％の住宅で断熱施工における何らかの不備・不具合が見つかっている。



（画像：さくら事務所）



断熱材は、壁、床、天井の中に隙間なく敷き詰められてこそ効果を発揮するが、この例では隙間ができている（画像：さくら事務所）

最も多く見られたのは、断熱材の隙間だ。断熱材は、壁、床、天井の中に隙間なく敷き詰められてこそ効果を発揮する。しかし、隙間の許容度を定める明確な基準はなく、施工する大工やチェックする現場監督の感覚に委ねられてしまっているのが現状である。

また、窓や配管の周り、壁や2階以上のせり出ている部分の床、天井などについては、断熱材の入れ忘れも目立つ。

過去には、断熱材の表裏が逆になっていたという信じられない事例も見られた。断熱材には表と裏があり、室内側には室内の湿気が壁の中に入るのを防ぐ防湿層が設けられている。表裏を逆に施工してしまうと、室内の湿気がすべて壁の中に入ってしまうことになる。

「気流止め」の施工にも不備

「涼しい家」にするために非常に重要な「気流止め」の施工にも、少なからず不備が見られる。

気流止めとは、夏場には60度ほどにもなる屋根裏の熱い空気が部屋と部屋の間の壁に流れ込まないよう、断熱材の充填などによって遮断する処置を指す。気流止めがなかったり施工に不備があったりすると、断熱性能の低下や壁の中での結露を起こす原因となる。

さらに、断熱材が水分を含むと水分が構造体にまでおよび、建物の寿命を縮めてしまうおそれがある。

法改正や建築現場の人材不足などもあって、昨今こうした「断熱欠損」が散見されるのが現状だ。新築時だけでなく、リフォーム時も「連続した断熱層」を確実に施工することが重要である。

要因3. 維持管理

住宅は、新築時のままの姿をとどめ続けるわけではない。時間の経過とともに劣化や変化が生じ、定期的な点検や補修を重ねてこそ、快適さや安全性を保ち続けることができる。建材や設備が劣化していくように、壁の中の状態も経年によって変わっていく。

いくら高断熱の住宅であっても、断熱材自体が冷たくなって建物を冷やしてくれるわけではないため、家を涼しくするには冷房などの空調設備の使用が欠かせない。近年は光熱費をはじめあらゆるモノの値段が上がっていることもあって、冷房の使用を控えることもあるかもしれないが、熱中症を防ぐには適切に冷房を使うことが大切だ。

しかし、冷房の使い方によっては壁の中で結露を起こしてしまう要因になりかねない。たとえば、設定温度が低すぎれば壁の中と室内の温度差で壁内に結露が発生しやすくなる。同様に、壁や天井に直接冷気が当たり続けることで壁内結露が発生することもある。結露は、カビの繁殖などの原因となり、放置すると健康被害や住宅の劣化につながるため注意が必要だ。

断熱欠陥の広がりの「サイン」

壁を破壊しない限り壁の中を見ることはできないが、断熱欠損の広がりが「サイン」として表れることもある。

たとえば、壁紙のシミや剥がれ、カビの繁殖などがこれにあたる。サインが表れる頃にはすでに壁内の状態が悪化しており、断熱性能の低下だけでなく、カビやダニの繁殖によってアレルギーや呼吸器疾患といった症状を悪化させることにもなりかねない。

ホームインスペクションにおける天井裏や床下のチェック、あるいはサーモグラフィカメラによる壁表層部の温度変化の調査などによって断熱材の状態を確認することもできるため、新築時に加え、中古住宅の購入時や自宅の劣化診断を目的に活用を検討してみるのも良いだろう。

断熱性能は、快適性のみならず、毎月の光熱費や住宅の資産性にも大きく影響する。建物に求められる設計上の基準はどんどん高くなっている一方で、施工品質や暮らし方によって想定していた断熱性能が発揮できないこともある。

「机上」の性能だけではなく「実態」を見極めることが、夏は涼しく、冬は暖かく、快適に暮らすための重要な視点だ。

（友田 雄俊 ： ホームインスペクター、さくら事務所 執行役員CCO）