プラダ ビューティ新作♡トリプルケア ハンドクリームで手元美人

プラダ ビューティから、手肌・爪・キューティクルを同時にケアする新感覚ハンドクリーム「プラダ ハンド トリプルケア ハンドクリーム」が登場♡高保湿のシアバター3やナイアシンアミド4、イリス根エキス5、ビオチン6を配合し、さらっとしたテクスチャーで長時間*2うるおいをキープ。美しいパッケージはプラダトライアングルをあしらい、手元のアクセサリーとしても魅力的です。

手肌・爪・キューティクルを同時にケア



トリプルケアフォーミュラで、手肌のなめらかさ、爪の健やかさ、キューティクルの柔らかさを同時にサポート。美容液のようなテクスチャーが素早く浸透し、長時間2しっとり感を持続。

忙しい日でも手元の美しさを簡単にキープできます。

*2プラダ ビューティ調べ。個人差あり

*3シア脂（保湿成分）

*4ナイアシンアミド（保湿成分）

*5イリス根エキス（エモリエント成分）

*6ビオチン（整肌成分）

高保湿成分で手元に透明感とツヤ



シアバター3がしっかり保湿し、ナイアシンアミド4が肌バリアを整え、イリス根エキス5がつやと透明感をプラス。さらにビオチン6が爪やキューティクルを保護し、きめ細やかで美しい手元へ導きます。

洗練されたデザインで持ち運びにも便利



プラダトライアングルをあしらった美しいパッケージは、手のひらにフィットする形状。

スクリューキャップで塗り直しも簡単♡どこへでも連れて行きたくなる、機能性と遊び心を兼ね備えた新たな手元のアクセサリーです。

プラダ ハンド トリプルケア ハンドクリームで手元美人に♡



「プラダ ハンド トリプルケア ハンドクリーム」は、手肌・爪・キューティクルを同時にケアするトリプルフォーミュラで、さらっとした使い心地ながら長時間*2うるおいをキープ。

プラダトライアングルの洗練されたパッケージはアクセサリーのように手元を彩ります。10月1日（水）先行発売、10月8日（水）全国発売です♡