藤井隆と井上咲楽MC就任3年を記念し、5週にわたり全国3都市を巡る『新婚さんいらっしゃい！』サンキューツアー！ 最終週の9月7日（日）放送は、前回に引き続き、大分県宇佐市の宇佐神宮からお届けする。

宇佐神宮は、約4万社ある八幡社の総本宮。上宮まで続く階段には、踏むと良縁があるとされる”夫婦石”があるなど、新婚さんにはご縁が深い神社だ。今年は御鎮座1300年を記念した改修工事が完了。美しさを増した本殿にお参りし、神宮内の能楽殿で新婚トークはスタート！

今回の新妻は、バツ2のシングルマザー。若くして3人を産み、20歳で1回目の離婚。その後、25歳で再婚するも5カ月で離婚し「今回が三度目の正直」と話す。

宇佐市内にある3LDKのアパートで元気に迎えてくれたのは、育ち盛りの小6、小4、小2の3兄弟！ わんぱく坊主の子育てには、いろいろな工夫がなされており、ゲームをするための“課題クリアボード”や、“お菓子支給制”など、「自分の事は自分でできるように」という、夫のアイデアが満載！

心配なのが食費だ。野菜は夫の実家からもらい、お肉は安いときにまとめ買いして冷凍保存し、“カサ増し”料理で日々節約に努める妻。一方、夫はPCでオリジナルの家計簿を作成し、しっかり管理している。そのおかげもあって、5人家族の7月の食費は42,098円 1人当たり8,419円と驚きの額だ。

取材日は夏休み。夫が子どもたちを川遊びへ連れ出した。「夫が来てから、子どもたちが寂しい思いをしていない」のだとか。

夕食時、子どもたちから夫妻のラブラブ現場の暴露タイムが勃発 とある夏の日の夜、寝ているときに大声が聞こえたから、寝室を見に行ったら……「キスしよった！」のだと大騒ぎ！

そんなラブラブご夫婦のキューピッドは、実はこの“わんぱく3兄弟”。「子どもたちのおかげで今がある」と語る妻。その新婚トークの内容は？

出会いは4年前。シングルマザーだった妻は、古くなった家具を捨てようとするも、自分では運べずお手伝いさんを探すアプリに登録した。一方、独り身だった夫は、家にいてもゲームをするぐらいなら人の役に立ちたいとアプリに登録。そんな二人がマッチングしたのだった。

お手伝いを依頼された夫は、「きっとお年寄りだろうな」と訪ねたところ、まさかの金髪のギャルが登場！「かわいいなぁ……」と一目惚れする。妻は、「おじさんが来たなー」くらい。作業中、妻が「料理が苦手で魚料理がとくに……」という話をしたところ、夫はこのチャンスを逃すまいと、やったこともないのに「魚料理できるよ！」とアピール。動画サイトで予習をし、再会にこぎつけたのだった。

そして、料理をふるまったその日の帰宅時、夫は妻から衝撃の言葉を浴びることに。「あなたの顔も、服装も、髪型もタイプじゃないので、恋愛対象じゃありません」。妻は、思わせぶりな態度はよくないと、最初にハッキリ告げたのだという。

傷心のまま帰宅するも、そこから”家政夫“として、週3回ほど通うようになった夫。それなのに「一緒に食べていく？」の声は掛からなかったというから驚きだ。 ところが、10回目くらいの時、転機が訪れた。子どもたちから「食べて帰りなよ」という誘いが！ そこから「一緒にゲームしようよ」「泊まっていきなよ」と距離が徐々に縮まっていく。

そんな、夫の存在は“家政夫”としか思っていなかった妻。あるとき当時8歳だった長男から「付き合ったら？」という提案を受ける。その理由は「優しかったから」。

ところが「嫌だよ～！ ママもっと若くてイケメンがいい～！」と全否定。すると長男が「男はね、顔じゃないよ。優しいし、料理もしてくれるし、頭もいいよ」とプッシュ気味。

そこから長男は夫が来るたび、マイカーの車種、借金の有無、給料など、金銭面の身辺調査をしまくり、妻に「しんちゃんね、お金あるよ、付き合いなよ！」と再プレゼン。子どもたちの猛プッシュを受け、出会って4カ月で交際へと至ったのだった！

しかし2年ほどが経ったころ、「マヨネーズ危機」が佐藤家を襲う。 料理に使うマヨネーズのストックが切れていることで大ゲンカが勃発。「19歳も上で、折れてもくれない！」と怒りがヒートアップした妻は、とうとう別れを切り出した。言い出したら聞かない性格の妻に、夫はあっさり承諾してしまう。

家族会議で別れを報告したところ、長男は「マヨネーズごときでしょうもない」。「ケンカするなら別れたほうがいい」と次男。そして、三男は「二人が決めたならしょうがない」と子ども部屋へ行き、保育園の集合写真をもってリビングに戻ってきた。夫に「僕のことを忘れないでね」と、ボロボロ泣きながら渡す三男……。

「ほとんどお父さんだと思っていたから」という三男の、この姿を見た二人は大号泣して仲直りしたのだった。こうして「佐藤家マヨネーズ危機」はこの三男に救済されたのだ!!

そして、晴れて2025年2月に正式な家族となった佐藤家。末永くお幸せに

地方のグルメや名産品の紹介、さらには歴史的な文化財での撮影など、見ごたえのあった「MC就任3周年！ 3都市サンキューツアー」も今回で最終回。

9月7日放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、3人の子どもたちに、顔もこころもほころぶ、涙と笑顔の30分。見逃した方は、無料配信動画サービスTVerで！