◇国際親善試合 日本―米国（2025年9月9日 米オハイオ州コロンバス）

板倉は軽傷！メキシコ戦で負傷交代も「長期離脱になるようなケガではない」

国際親善試合 日本―米国（2025年9月9日 米オハイオ州コロンバス）

サッカーの日本代表は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国と親善試合を行う。

森保一監督（57）が8日に試合会場で公式会見に臨み、0―0で引き分けた6日（同7日）のメキシコ戦で右足首を負傷して途中交代したDF板倉滉（28＝アヤックス）の状態に言及。「滉は精密検査は終わっています。長期離脱になるようなケガではなくプレーも可能だと聞いていますが、本人の自覚的には痛みがあるということなので、起用は今日の練習の状態を見て決めたい」と説明した。

メキシコ戦と米国戦は中2日。空路で約4時間半の移動に加えて3時間の時差がある。森保監督は起用メンバーについて「どの程度変えるかは分からないが、大幅に変更することは考えたい。より多くの選手が世界基準の中でプレーしてレベルアップすることがチーム全体の底上げになると思っています。できる限り多くの選手にピッチに立ってもらいたい」と説明。患部の状態に関係なく板倉は起用を見送られる可能性が高そうだ。