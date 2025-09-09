10月12日より放送がスタートする及川光博主演の日本テレビ系日曜ドラマ『ぼくたちん家』の追加キャストとして、麻生久美子、光石研、坂井真紀の出演が発表された。

本作は、現代に様々な偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリーのホーム＆ラブコメディ。心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一を主演の及川が演じるほか、クールなゲイの中学校教師・作田索役を手越祐也、中学3年生のトーヨコ少女・楠ほたる役を白鳥玉季がそれぞれ演じる。

麻生が演じるのは、ほたる（白鳥玉季）の母親・楠ともえ。愛娘を置いて訳あって逃亡中の謎多き母親だ。ともえの元夫・市ヶ谷仁を演じるのは光石。ほたるが9歳のときに離婚し、現在は再婚して新たな家族がいる中、ほたるに接近していくその真の理由とは。そして、アパートの大家・井の頭今日子を坂井が演じる。玄一、索、ほたるを繋ぐ太陽的存在である井の頭が、“秘密の共犯者”となり、物語に深く関わっていく。

本作の出演に向けて麻生は「今作品ほど問題を抱えているといいますか、問題を起こしてしまった役ははじめてなので、今からどのように演じようかと悩みつつも楽しみにしています」とコメント。光石は「主演は及川さんでその恋のお相手役が手越さんとお聞きして、このお2人なら、この手強い人物像を軽やかに、ペーソス込めてやられると確信しています。僕自身初共演ですが、今から楽しみデス」と語り、坂井は「台本を読んで、なんだか救われたような気持ちになって、そうか、私も私なりにもがき続けているもんな、なんて感じながら、うおーっと力が湧いたんです。皆さんにはどのように届くのか、とても楽しみです」期待を寄せた。

コメント麻生久美子

プロデューサーの河野さんとは、『泣くな、はらちゃん』『弱くても勝てます』『奇跡の人』と3作品でご一緒させていただき、いつも一癖ある役を演じさせていただきましたが、今作品ほど問題を抱えているといいますか、問題を起こしてしまった役ははじめてなので、今からどのように演じようかと悩みつつも楽しみにしています。みなさんの活力になるような作品にできたらと思うので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。

光石研

河野プロデューサーの創り出す作品には、いつも驚かされます。家族モノ、学園モノ、体育会モノ、漫画原作モノ、演芸モノ……etc。しかしその全てが、社会に向け、社会に問う。今回もしっかり、その刃先は「今」にフォーカスされてます。主演は及川さんでその恋のお相手役が手越さんとお聞きして、このお2人なら、この手強い人物像を軽やかに、ペーソス込めてやられると確信しています。僕自身初共演ですが、今から楽しみデス。そして、旧知の麻生さん、坂井さん、などなど個性派の皆さんが名を連ねて、このお仲間に入れていただき、本当に感激です！

坂井真紀

河野プロデューサーにはロックンロールの香りがあって、その作品たちにも独自の音と信念を感じます。私はいつもそこに惹かれます。今回も心がわくわくする台本と役を頂きました。そして、台本を読んで、なんだか救われたような気持ちになって、そうか、私も私なりにもがき続けているもんな、なんて感じながら、うおーっと力が湧いたんです。皆さんにはどのように届くのか、とても楽しみです。（文＝リアルサウンド編集部）