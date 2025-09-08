バブアーが「キャプテン サンシャイン」とのコラボコレクションを発売　アウターやキャップなど全6型

英国のライフスタイルブランド「バブアー（Barbour）」が、デザイナー 児島晋輔が手掛ける「キャプテン サンシャイン（KAPTAIN SUNSHINE）」とのコラボレーションコレクションの新作を発売する。9月11日からキャプテン サンシャイン青山と公式オンラインストア、バブアー公式オンラインストアのほか、取り扱い店の一部で展開する。

同コラボでは、児島がリサーチしたバブアーのアーカイヴをベースに、アクセントとしてミリタリーなどの要素をプラス。フィールドコート（全3色、9万200円）とクルーザーフーディー（全3色、6万8200円）は、オリジナルのドライワックスコットンを使用し、ゆったりとしたフィッティングにアップデートしたほか、鮮やかなカラーのメルトン素材のデタッチャブルフードを取り入れた。そのほか、両アイテムのライナーとしても使えるキルティングジャケット（全3色、4万6200円）とキャップ2型、バンダナを含む全6型が登場する。

児島は同コレクションの発売に際して、「コレクションは、バブアーのアーカイヴを紐解く事からスタートしました。現代に添って選び抜いた素材のオリジナル⽣地を使⽤し、卓越したクラフトマンシップによって仕⽴てられています。デイリーウェアとして、繰り返しの洗濯や天⽇⼲しにも耐えられるように作られており、冒険の良き相棒となるコレクションです」とコメントした。

■バブアー：公式オンラインストア

■キャプテン サンシャイン：公式オンラインストア