「平常心」でチャンスをものにする。日米通算200勝まであと1勝の巨人・田中将大は15日のDeNA戦に登板予定。王手をかけてから2度目の登板で、CS争いを繰り広げるライバルとの対戦へ向けて「（負けられない）気持ちはもちろん持ちますけど、フォームもそうだけど、メンタル的にもいいバランスでゲームに入れれば。そういう時にしっかり勝ってきている」と自信をのぞかせた。

川崎市のジャイアンツ球場でブルペン入り。イニング間を想定した休憩を一度挟むなど実戦モードだった。打者を立たせ、スライダーやカーブ、チェンジアップなども交えて66球。時折声を出し、本番さながらの鬼気迫る表情で投げ込んだ。3日の2軍戦では5回を2安打無失点。「相手の打線に対して、しっかり勝負するという状態になっている」と手応えも得ている。

9日の広島戦に先発する戸郷は「優勝が決まった以上、2位を確実に死守しないといけない。4位までのゲーム差を見れば分かる通り、どこが行ってもおかしくないので一試合一試合が大事」と見据える。昨季は4年ぶりにリーグ優勝しながらCSファイナルSで敗退。「日本一になるチャンスがなくなったわけではない。状態を上げていければ」と下克上へ闘志を燃やした。（小野寺 大）