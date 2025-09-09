港区・西麻布で密かにウワサになっているBARがある。

その名も“TOUGH COOKIES（タフクッキーズ）”。



女性客しか入れず、看板もない、アクセス方法も明かされていないナゾ多き店だが、その店にたどり着くことができた女性は、“人生を変えることができる”のだという。



タフクッキーとは、“噛めない程かたいクッキー”から、タフな女性という意味がある。



途切れ途切れの目覚まし時計のアラームのような、微かな鳥の声に朝を知らされたともみは、カーテンの隙間からこぼれる光に焦点を合わせていくうちに、自分の背にいつもはない温もりがあることに、ぼんやりと気がついた。



体に乗せられた腕の重みが誰のものなのかが、眠りにつく前の記憶と共に浮かびあがってくると気恥ずかしさで一気に目が覚めた。そして慌てて…とはいっても、まだ眠っている大輝を起こさぬように、そっとその腕から抜け出す。



すぅ、すぅ、と、規則正しく穏やかな寝息に、そんなところにまで育ちの良さが出るのだろうかと、寝顔にしばらく見とれたあと、静かに寝室を出た。



お湯を沸かしながら、昨夜のことを思い出すと、顔を洗い歯を磨いて冷えたはずの顔が、また火照ってきてしまう。



― 大輝さんと付き合う…なんて、まだ、信じられないけど。



桜並木の下で告白されて恋人同士になった時、既に25時を過ぎていたこともあり、お互いの照れ臭さをごまかすようにタクシーに乗った。車内で並んだあともむずがゆい沈黙が続き、中目黒のともみの家に着くと大輝は一緒に降りたものの、タクシーを待たせたまま、家に入るのを見届けたら今日は帰る、と言った。



そのまま一緒に過ごせるものだと思っていたともみが、泊まらないのかと聞くと、大輝は困った顔で笑った。



「なんか今オレ…ものすごく恥ずかしくて。これ以上一緒にいるともっとかっこ悪い所を見せちゃいそうだし、今夜泊まっちゃったら、ともみちゃんも今までと何が違うの？って思うんじゃないかなって」



つまり、もう体だけの関係ではなくなったというケジメを今日だけでもつけよう、という大輝の気遣いのようだった。けれど。



「だから、おやすみ」と、ともみを軽く抱きしめ、すぐに離れた大輝の腕を、ともみは思わず掴んでしまっていた。



今夜だからこそ一緒にいて欲しいと伝えればいいだけなのに、うまく言葉にできず、ただうつむき、「ともみちゃん？」と問われてもその手は放せなかった。すると。



「ちょっとだけ、離してくれる？」



優しい声に、ともみがなんとか顔を上げると、「運転手さんにお金払ってくるから、ね？」と子どもを諭すように微笑まれると急激に恥ずかしさがこみ上げ、ともみははじかれたように手を放した。



そして、大輝はともみの部屋に泊まることになった、のだが。

ともみは、一度壊れたはずの恋が実ったことが本当に夢のようで、今この瞬間にでもその夢から覚めてしまうのでは、と、交互に押し寄せる幸せと不安の波に翻弄されていた。



― 今までの恋愛って、なんだったんだろう。



アイドルとしての成功を目指していた頃は恋愛はご法度だったけれど、人生でモテなかった時期などともみにはなく、数えきれない程の人に好意を寄せられてきたし、芸能界を辞めてからは、興味を持てる相手ならともみもそれなりに応えてきた。



けれど彼らは誰一人として、ともみの想像を超えることはなかった。大輝だけがともみを苛立たせ、揺さぶり、衝動的にする。



― 本当に、私らしくない。



帰ると言った大輝の腕を思わず掴んでしまった、10代のように暴走する自分の恋心が、ともみは怖くなる。



それでも、体を重ねてしまえばその勢いで、いつものように振舞えるはずだと自分に言い聞かせていたともみの強がりを見抜いたように、シャワーを浴びるのも、ベッドに入るのも、大輝がそれとなくリードしてくれた。



「今日は、はじめから抱きしめて眠りたいな」



鼻先が触れあいそうな距離まで腰を引き寄せられ、とろけそうに愛おしげな瞳を向けられると、顔から火を噴き出しそうとはこのこと…と、ともみは慌てて背を向けた。大輝がくすっと笑った気配を首元で感じると、その長い腕に背中から包みこまれる。



大輝とベッドにいるのに、ただ抱きしめられて眠るだけというのは初めてで、どぎまぎと落ち着かないともみの肩に大輝が顔をうずめてささやいた。



「これからは、ともみ、って呼んでもいい？」

「…え？」

「オレたちって始まりが始まりだからさ。ってオレが甘えてただけなんだけど。何かをわかりやすく変えた方が、お互いの意識もちゃんと変わるかなって。ダメかな？」

「…別に…いい、です、けど」

「よかった。じゃあおやすみ、--ともみ」



弾んだ声でともみの首筋にキスを落とした大輝は、しばらくすると穏やかな寝息を立て始めたが。ともみは“初めての呼び捨て”の破壊力に…なかなか寝付くことができなかった。



◆



「…おはよ」



ともみの部屋はそう広くはないけれどリビングがある1LDKだ。起きてきた大輝が、ソファーでコーヒーを飲んでいたともみの隣に当然のように座ると、ごろん、と、その膝に頭を預けてきた。



- ひ、膝枕！？



「まだ全然寝てられるなぁ」



あくびをしながら、ともみの膝で目を閉じた大輝は朝があまり得意ではなく、目覚めるまでにいつも時間がかかる。そのけだるげさが色気に直結して危険…ということは知っていたけれど、恋人になるとそこに、無防備な甘えモードまでが加わってしまうのかと、ともみは自分の心臓がもつのか心配になってきた。



「ともみって、今日は17時に店に着けばいいんだよね」



さらりと呼び捨てにした大輝に、眠る前のやりとりを思い出したともみの胸がぎゅんっとときめき、フワフワしたまま「そうです」となんとか答えた。



「じゃあ今日は2人でゆっくりできるね」と目を閉じたまま微笑んだ大輝に、なんともいえない愛おしさがこみ上げ、ともみは思わず大輝の柔らかい髪を撫でた。今日はずっとこうしていたい。…でも。



― ちゃんと話さなきゃ。いったん落ち着こう。



誘惑に抗うように、口元をぎゅっと引き締めたともみは、大輝の頭をそっと自分の膝からおろすと立ち上がった。

「大輝さんもコーヒー、飲みますよね？今日はどの豆がいいですか？」



ともみの部屋には大輝の好きなコーヒー豆がいくつか置かれていた。大輝が持ってきたものばかりだけれど、フラれても捨てきれずにいた豆をまた使えるということに、ともみの胸がまた弾んだ。



「大輝」

「え？」

「ともみちゃんも大輝って呼んでよ。あと、時々敬語になるのもやめて欲しいな。ね？」



拗ねたように体を起こした大輝に、「この会話、中学生カップルみたいでかわいくない？」と、笑顔を向けられたら、断われるわけがない。ともみが頷くとその笑みは満足げなものに変わり、「コーヒーは自分で淹れるよ」と、大輝は何度目かのあくびをしながら近づいてきた。



大輝がともみの部屋に置き、コーヒー豆と同じく捨てられずにいたグレーのスウェットの上下。腕も足も丈が足りていない間抜けな恰好でも、好みが過ぎるそのルックスにうっかり酔いそうになるが、ともみには、眠れぬ間に決意したことがあった。



― 今、じゃないかもしれないけど。



タイミングを計っていたら、きっといつまでも聞けない。大輝とずっと一緒にいたいからこそ避けてはいけないと、ともみは切り出した。



「ちゃんと話したいの」



今日の豆を選んだ大輝が、それをミルに入れながら、「なにを？」と聞いた。



「キョウコさん、でしたっけ？彼女とのことをきちんと教えてください」



大輝の手が止まった。



「ずっと長い間--報われなくてもいいと想い続けていた人を、なぜ諦められたのか。あ、私に告白してくれた気持ちを疑ってるわけじゃないんですよ？



ただ…人の気持ちってそう簡単には変わらないものだと思うから。だからもし、今はまだ私が1番じゃなかったとしても、大輝さんが彼女を本当の意味で諦められていなかったとしても、私は別にいいと思っているんです」



ともみは、さっき大輝に言われたばかりなのに、早速呼び捨てにはできず、敬語にもなったと気づいたけれど、言葉は流れ出てしまったし、大輝にもたぶん、それを咎める余裕はないようだった。



「大輝さんから私と付き合いたいって言ってくれた。ならば、私にはそれを聞く権利があるし、教えてもらえなければ、きっと…私は彼女の影を感じながら、なにかと大輝さんを疑ってしまう気がして。



私は、大輝さんのことが本当に好きだから。できればずっと一緒に入れたらいいなって思うからこそ、教えてもらいたいんです。それに」



手を止めたままの大輝を、まっすぐに見上げてともみは続けた。



「私、欲が出ちゃいました。もう2番目の女ではいられない。大輝さんの最愛になるって決めたので。今も大輝さんが、そのキョウコさんにほんの少しでも想いを残しているのだとしたら、私は彼女に勝たなきゃいけない。だったら現状把握が大事でしょう？」



いたずらっぽい笑顔を意識して作ったともみを、大輝はしばらく呆然と、探るように見つめ続けた。やはり無茶なことを言ってしまったのだろうか、と、ともみが気まずくなりかけたとき、大輝は、ふっと表情をやわらげた。



「さすがだね。そういうとこがすごく好きだよ。ほんとかっこいい」



大輝はともみの頬に触れ、素早くその唇にキスを落とすと、笑顔で続けた。



「ともみちゃんの聞きたいこと、なんでも話すよ。オレ自身が整理できてない気持ちもあるかもしれないけど、隠したりしたくない。それにもし、ともみちゃんが望むなら--会ってみる？…キョウコさんに」

「会、う？」



自分の覚悟をはるかに超えた大輝の提案に驚きながらも…ともみは、キョウコと会うことを決意した。



その、一週間後。



― 今日はもう、客はこないかもな。



26時を過ぎたBAR・Sneet。会計を始めたカップル客以外は誰もいなくなった店内を見渡しながら、ミチが早じまいを考え始めた時。



「あらま、今夜は客の引けが早いねぇ。ま、丁度良かったけど」



カップル客と入れ違うように入ってきたのは、西麻布の女帝こと、光江だった。



「こんな遅い時間に、珍しいですね」



最近の光江は、“年寄りらしく生活する”ことにハマっているようで、21時には寝るということにしているらしい。



光江に夜の会合や相談を断られ続けている各界の大物たちから、どうにかならないものかとミチにも連絡がきているが、光江は誰かの意見で自分の行動を変えることは絶対にない。だから。



― 飽きるまで待ってくれとしか言えないな。



光江の早寝早起き生活が始まって丁度1ヶ月程。今のところ飽きる様子は全くなく、むしろ活き活きとしていることが、今夜の光江からもよくわかる。



「アンタのために、ババア生活を中断して来てやったんだろうが。死ぬほど美味い酒以外はお断りだから、気を抜くんじゃないよ」



そう言いながら、4人が座れるソファー席へ向かった光江はいつもより少しだけ早足で、エメラルドグリーンのロングドレスの裾先がふわりと膨らんだ。珍しく苛立ちが感じられるなと、ミチはもう何も言わずに、ただジントニックを作り始めた。

「すみません、メグのこと…調べていただいたんですよね」



光江の前にジントニックを置くと、その対面に座ったミチに、光江は何も言わずに大判の茶封筒を手渡した。



中には、雑誌記事のコピーが数枚。取り出して読み始めたミチに、光江が言った。



「あの子が…メグが書いた記事だよ」



記事のタイトルは、『リリア10歳。新しい人生の始まり』。一番大きな写真には白い歯を見せて弾けるように笑う、瞳がこぼれそうに大きな黒人の女の子が映っていた。



顔を上げずに記事を読み進めるミチに構わず、光江は話し続けた。



「アンタも少しは調べてたみたいだし、その記事も読んだかもしれないけど、メグは3年前から、発展途上国の教育支援をしている《Future School project》っていうNGO団体を取材していた」



そのことはミチも検索して知っていた。アフリカには、女に生まれると幼い頃から労働力とみなされ、学校に行かせてもらえていない地域がある。そんな地域に女児も通える学校を作るというプロジェクトを起こし、取り仕切っているのがそのNGO団体だということも。



「その写真の子どもが…その、リリアって子が行方不明になったらしい」



影を帯びた言葉に、ミチが顔を上げる。



「行方不明って…」

「なぜいなくなったのかも不明だし、生死もはっきりしてない。軍やら警察も捜査してるとは言ってるみたいだけど、まあどれくらいちゃんと機能してるものなのか、怪しいものだね。内戦が続いてる上に、政治の腐敗もひどいみたいだから。酷い話だけど、10歳の女の子を本気で探すとは思えない」



ミチはもう一度、リリアの写真に目を落とした。リリアは…メグが1ヶ月以上を共に過ごした少女だ。



光江に渡された、メグが書いた記事の中には、ミチの検索では見つけらなかった記事もあった。その記事によると、9人兄弟の真ん中に生まれたリリアは賢い子どもで、男兄弟の教科書をこっそりと読み続けることで、独学で文字を覚え、自分も学校で勉強がしたいと母親に訴え続けていたという。



そんな時、リリアの母が取材に来ていたメグに出会った。母から相談を受けたメグが、“女子に教育などいらない”と頑なだった父親を説得した。そうして学校に通えることになったリリアの喜びが、記事のどの写真にも表れていた。



『私はもっともっと勉強して、いつかこの村でお医者さんか先生になりたいんです。でも、記者さんみたいに、世界を飛び回るお仕事もしてみたいな』



そう語り、カメラに向けられた笑顔から、写真を撮っているメグのことを、リリアはどれだけ信用していたかがわかるようだった。



小さな木造の小屋に置かれた机に並び、誇らしげに授業を受けているリリアや他の女児たちを見守るメグの笑顔が想像できるようで、ミチの胸にざらっとした痛みが走る。



「内戦地域にどうやって学校ができていくのか、どんな困難が起きるものなのか、メグは取材を連載してたし、自分のアカウントで動画も発信してたから、このNGOの活動は話題になってね」



ジャーナリストとして世界的に有名になったメグには、確か20万人近いフォロワーがいたはずだと、ミチはぼんやりと思い出した。



「学校には、イギリスのドキュメンタリー番組の取材も入った。それが世界配信されたものだから、各国からの寄付が定期的に集まるようになって、“女児が通える学校”はうまく行き始めた…ように見えてた」

「見えてた？」

「最後の2枚、見てみな」



光江に促され、10枚程重なっていた記事のコピーの中から、その2枚を取り出して読み始めた瞬間、ミチの眉が寄る。



「寄付金の横領…？」



学校を作っていたNGO団体が寄付金を横領していたことがすっぱ抜かれていた。記事を書いたのは--メグだった。



「メグもずっと騙されていたんだよ。で、彼女なりに正義を貫いたんだろう。自分が共感して報道していたNGO団体の活動が、実は汚職の隠れ蓑だったってことに気づいて、謝罪の意味を込めて、自ら調べ上げて書き、訴えた。幕引きをするつもりでね」



記事を握るミチの手に力が入る。



記事によれば、リリアが通う学校が有名になったことで、NGO団体の《Future School project》には、世界中から、予想を超えた寄付金が集まってくるようになったという。



その寄付金を基に、周辺地域にも10校以上の学校、そしていくつもの医療機関が設立されたと発表されていたが…実際には、学校や医療機関の設立や運営には、寄付金のわずか20％ほどしかまわされていなかったのだ。



他の金はNGO団体のトップ数名の懐に入り、彼らの私利私欲、贅沢のために消え。その国の政治家や軍の幹部、そして村の長への賄賂としても使われていたことが発覚した。



『ジャーナリストとしての私の過ちを、償います』



と、メグは、自分が結果的に横領に手を貸してしまっていたことの反省と謝罪を述べ、金の流れを細かく調べ上げ、告発していた。



『子どもたちには罪はありません。私はこれからもできる限り、この学校の存続に尽力します。子ども達の未来を守りたい。悪いのは腐りきった大人たちです。だから皆さんもどうか、彼女たちを見捨てることだけはしないでください』



メグの告発により、賄賂を受け取った人々は裁かれ、横領に関わったNGO職員も一掃された。そしてメグは、新たな寄付金窓口の設定とその案内が示された後追い記事も書いていた。メグらしい償い方、そして正義と勇気だ。



- でも、なぜリリアが行方不明に…？



確かにメグの記事は、政府や軍関係者にとっては都合が悪い。けれど狙われるならメグのはずではないのか？と疑問を抱いたミチの思考を読んだように、光江が言った。



「あの地域は、一夫多妻制でね。まだ幼い子どもが、孫が何人もいるようなジジイに嫁がされることもザラだ。大使館関係者に調べてもらったけど、どこかの嫁に出されたかもしれないと」

「…嫁…」



幼いうちに親の決めた相手と結婚させられる風習が残っている国や地域があることは、知識としてはある。けれどリリアの…写真のあどけない10歳の笑顔と結婚を結びつけることがどうしても許せず、ミチは激しい嫌悪感で奥歯を噛みしめた。



「このリリアって子は、あの学校のシンボルみたいに扱われてたらしいからね。お前の娘が学校に行きたいとか言い出したせいで、村がめちゃくちゃになってしまったと、事件発覚後、どうやら村中から相当責められたらしくてね。



父親は娘を村においておけなくなった。だから遠くのジジイに売り飛ばしたんじゃないかっていうのが、もっぱらの噂らしいけど、両親共に、どこに行ったかは頑なに話さないらしい」



きっとメグは、リリアは自分のせいで行方不明になったと責任を感じている。将来は先生か医者に。もしくは自分のような記者に。そう笑ったリリアの未来への希望が、自分が学校へ行くことを薦め、取材したせいで全て奪われてしまったのだと。



「メグの正義が間違っていたとは言わないよ。平和ボケしたこの日本の中にさえも、暴かれるべき闇も、社会に逆らっても守らなきゃいけない未来もある。それを世の中に出すために自分の命をかけられる、あの子の無鉄砲さは本物だし大したもんだ。でもね」



光江がジントニックを一口含み、ミチを睨んだ。



「大した根回しもできずに、結局、泣いて逃げ帰ってきただけってことが、気に入らないね。あの子にはどうにも--逃げ癖があるだろ」



「逃げたんじゃなくて…！」



珍しく声を荒らげたミチに、ミチがふっと笑った。



「捨てたはずの男…アンタに泣きついてきたっていうのも、情けないじゃないか」

「…助けてと頼まれたわけじゃありません」



確かにメグは、眠れない、結婚して、と混乱し、ミチに縋りながら泣いた。けれど、その夜以来一度も…合い鍵を持っているのにミチの前に現れていないのだ。



「いつだって、オレが勝手にやってきたことです。アイツは確かに強くはない。でも最後は絶対に…自分で闘うことを選ぶ女です」



ミチの瞳の奥を探るように見つめていた光江が、ふぅ、と小さなため息と共に笑い、4つ折りにされた紙をミチに差し出した。そこには…メグがいるという場所の住所が書かれていた。



