»°Ã«¹¬´îµÓËÜ10·î´ü¿·¥É¥é¥Þ¤Ë¾®ÎÓ·°¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤é½Ð±é·èÄê¡ª
¡¡»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë10·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤è¤ê¡¢¾®ÎÓ·°¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢½©¸µºÍ²Ã¡¢º´Æ£Âç¶õ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤¹9·î10ÆüÌë¤ËÍ½¹ðÊÔ¤¬ÃÏ¾åÇÈ½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥ß¥«¡Ö53ºÐ¤Ç½é¤ÎÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÌò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡»°Ã«¹¬´î¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤ÎÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡»°Ã«µÓËÜºîÉÊ¤Ë¤Ï½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¾®ÎÓ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥¸¥ã¥ºµÊÃã¡Ö¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡×¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦É÷Ï¤¿ÜÂÀÏº¡Ê¤Õ¤í¤¹¡¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡£¡Ö¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡×¤ÏÇö°Å¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¥¸¥ã¥ºµÊÃã¡£Ãª¤Ë¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥¸¥ã¥º¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌÜÅö¤Æ¤ËµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î±é½Ð²È¡¦µ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤âÍèË¬¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤±é·àÏÀ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£¾®ÎÓ¤Î¥Õ¥¸Ï¢¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ï¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡¾¶µ¾ì£°¡¾¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»Ô¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë·à¾ì¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡¦¥È¥Ë¡¼°ÂÆ£¡£¤³¤ï¤â¤Æ¤Ç²ÉÌÛ¡£Êª¸ì¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¥Õ¥¸Ï¢¥É¥é¤Ë¤Ï¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡¾¶µ¾ì£°¡¾¡ÙÂè1ÏÃ¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë»Ô¸¶¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï¡Ø¥«¥é¥Þ¡¼¥¾¥Õ¤Î·»Äï¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë°ÊÍè¼Â¤Ë12Ç¯¤Ö¤ê¡£»°Ã«µÓËÜºîÉÊ¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø»à¤È¤ÎÌóÂ«¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¢NHK¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤È¤Ï»Ô¸¶¼ç±é¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ø¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤¡Á°¦¤¹¤ë·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¢TBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÍÄÍ½ãµ®¤Ï¡¢ÂçÀ¥Ï»Ïº¡Ê¤ª¤ª¤»¡¦¤í¤¯¤í¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Î½ã¾ð·Ù´±¤ò±é¤¸¡¢½ÂÃ«¤ÎÉ÷µª¤ò¸«¼é¤ë¡£ÉñÂæ¡Ø¥ô¥¡¥ó¥×¡¦¥·¥ç¥¦¡Ù¡Ê2022Ç¯ ¢¨ºÆ±é¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥ª¥ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¡È»°Ã«ºîÉÊ¡É»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼Ìò¤Ç»°Ã«µÓËÜºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã¡£¤É¤ó¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½©¸µºÍ²Ã¤Ï¡¢»Ò»ý¤Á¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÌÓæú¥â¥Í¡Ê¤±¤º¤Í¡¦¤â¤Í¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£½©¸µ¤ÏÉñÂæ¡Ø¹ñÌ±¤Î±Ç²è¡Ù¡Ê2014Ç¯ ¢¨ºÆ±é¡Ë¡¢ÉñÂæ¡ØÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡¢2021Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼³¹Æ»¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¹õ°æ¸Í»¦¤·¡Ù¡Ê2018Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¢£Î£È£Ë¡Ë¡¢ÉñÂæ¡Ø¥·¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥È¡¦¥´¡¼¡¦¥ª¥ó¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î»°Ã«µÓËÜºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾ïÏ¢¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë½©¸µ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥À¥ó¥µ¡¼Ìò¤ËÄ©¤à¡£Èà½÷¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦Ä«Íº¡Ê¤¢¤µ¤ª¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø£Ð£É£Ã£Õ ¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¢TBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¡È¥é¥¤¥ª¥ó¡É¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»ÒÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡¢¿Íµ¤»ÒÌò¡¦º´Æ£Âç¶õ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹10Æü¤ÎÌë¤Ë15ÉÃ¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Îµ×Éô¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤¬¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»ç±ì¤òßî¡Ê¤¯¤æ¡Ë¤é¤¹¤ï¤º¤«15ÉÃ¤ÎÆ°²è¤À¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¡¢À¤³¦´Ñ¤¬¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢1984Ç¯Åö»þ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³Ú¶Ê°ã¤¤¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬Ê£¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥óÊü±ÇÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î1Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó¤Ï30Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
¡¡¾®ÎÓ·°¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢½©¸µºÍ²Ã¡¢º´Æ£Âç¶õ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¶â¾ë°½¹á¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¾®ÎÓ·°
¡Ö1980Ç¯Âå¤Î±é·à³¦¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢²¿¤ä¤éÌõÃÎ¤ê¤ÊÆæ¤á¤¤¤¿Ìò¤Ç¤Î½Ð±é¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡ÈÂ¿¼ïÂ¿ºÍ¡É¤Ê½Ð±é¼Ô¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÍÇ½¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥Ü¥¯¤â¾¯¤·¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£»Ô¸¶È»¿Í
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·É°¦¤¹¤ë»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤ò¿´¤è¤ê´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¿ÍÀ¸¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¡¢¼Çµï¡¢±é·à¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤ËËäË×¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌò¼Ô¤¬É¬»à¤ËÅ¥½¤¯À¸¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ëÑ³¤¤Ì´¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºîÉÊ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤¬»þ¤ËÌÌÇò¤¯¾Ð¤¨¤¿¤ê¡¢»þ¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ëµã¤±¤ë¤Û¤ÉÀÚ¤Ê¤¤»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÏÄì¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë²¹¤«¤Ê¿Í´Ö°¦¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ûÅÄ¾Úö¤ä¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤È¤½¤ì¤¾¤ì15Ç¯¤ä20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ï¡¢¿Æ¿´¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÈù¾Ð¡Ê¤Û¤Û¤¨¡Ë¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê2¿Í¤Î°Ù¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤«¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤È¡¢»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿2¿Í¤È±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤Ë¤â¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¸ÍÄÍ½ãµ®
¡Ö80Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¤È¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡£¿å¤ÈÌý¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬»°Ã«¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë³Ý¤«¤ë¤È¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÈá´î·à¤¬¥Í¥ª¥ó¤Î²¼¤ÇÍÙ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯°¦¤¹¤Ù¤¿Í¤¿¤Á¤È¤³¤Î½ÂÃ«¤ÎÉ÷µª¤Ï·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ»ä¤¬Ì¿¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ç¤â¼é¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¹¤Î¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¿¦Ì³¤òÁ´¤¦Ã×¤·¤Þ¤¹¡£´Ñ¡Ê¤ß¡Ë¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¡¢°ì´î°ìÍ«¤Ç¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£¥¢¥ó¥ß¥«
¡Ö53ºÐ¤Ç½é¤ÎÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò¡¢Æ´¤ì¤Î»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ç¡¢Âº·É¤¹¤ëÌò¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î·Ð¸³¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÀèÇÚÊý¤ä´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¹¥·Êµ¤¤Î»þÂåÇØ·Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ï³Ú¤·¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£¤â¡È¤â¤·¤¬¤¯¥í¥¹¡É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢1984Ç¯Åö»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤Î»Ð¸æÅªÂ¸ºß¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥È¥éÎëÌÚ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Î¤É¤ó¤Ê±úÆÌ¤ä¸ÄÀ¤â°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤Ã¤Æ³§¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÃãÌÜ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¨¤ë¡¢Ã¯¤«¤Î¶ìÇº¤äÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢¿´¤ËÎÏ¤¬¤â¤é¤¨¤ë·²Áü·à¤Ç¤¹¡ª¡¡¾¼ÏÂ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿Èþ½Ñ¥»¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤¼¤Ò¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¡×
¢£½©¸µºÍ²Ã
¡Ö¤³¤ÎÅÙŽ¤¥·¥ó¥°¥ë¤Ç»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¡¢ÌÓæú¥â¥Í¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢½©¸µºÍ²Ã¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤â¥»¥Ã¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¸½¾ì¤Ç¡¢Æü¡¹¶ÛÄ¥¤È´î¤Ó¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤óŽ¡·à¾ì¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯Ž¤AKB48¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢WS·à¾ì¤ÎÂ¸ºß¤¬¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1984Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤óŽ¡±é·à¤ä¤ª¼Çµï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑŽ¡¤¢¤Îº¢¤ÎÆüËÜ¤òÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£Âô»³¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÌÓæú¥â¥Í¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤â¤¤Ã¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡Ä¡×
¢£º´Æ£Âç¶õ
¡ÖÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÍ¤Ï¾¼ÏÂ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥º¥Ü¥ó¤ËÍÎÉþ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÀÎ¤ÎÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤ÇÍ·¤Ù¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¾¼ÏÂ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¶â¾ë°½¹á¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂè1¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
¡Ö»°Ã«¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤ª»Å»ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓ·°¤µ¤ó¤Ï²ÉÌÛ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤È¸·¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦É÷Ï¤¿Ü¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¸¶¤µ¤ó¤Ï¥È¥Ë¡¼¤ò¡¢¿ÈÂÎÃæ¤Î·ì±Õ¤¬Ê¨Æ¤·¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î´í¤¦¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤¦¤âÁþ¤á¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿Ìò¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤Ï¾¼ÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¡¢¤â¤ß¤¢¤²¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤ä¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡¦ÂçÀ¥¤ò¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤Ï¤´ËÜ¿Í¤Î¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌòÊÁ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾ð¤Ë¸ü¤¤´Î¤Ã¶Ì»Ð¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥È¥é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©¸µ¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤Î¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥â¥Í¤òÁ¡ºÙ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âç¶õ·¯¤Ï¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÄ«Íº¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¶¦¤Ë¡¢Êª¸ì¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÎÆü¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥ß¥«¡Ö53ºÐ¤Ç½é¤ÎÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÌò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡»°Ã«¹¬´î¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤ÎÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡»Ô¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë·à¾ì¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡¦¥È¥Ë¡¼°ÂÆ£¡£¤³¤ï¤â¤Æ¤Ç²ÉÌÛ¡£Êª¸ì¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¥Õ¥¸Ï¢¥É¥é¤Ë¤Ï¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡¾¶µ¾ì£°¡¾¡ÙÂè1ÏÃ¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë»Ô¸¶¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï¡Ø¥«¥é¥Þ¡¼¥¾¥Õ¤Î·»Äï¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë°ÊÍè¼Â¤Ë12Ç¯¤Ö¤ê¡£»°Ã«µÓËÜºîÉÊ¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø»à¤È¤ÎÌóÂ«¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¢NHK¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤È¤Ï»Ô¸¶¼ç±é¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ø¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤¡Á°¦¤¹¤ë·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¢TBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÍÄÍ½ãµ®¤Ï¡¢ÂçÀ¥Ï»Ïº¡Ê¤ª¤ª¤»¡¦¤í¤¯¤í¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Î½ã¾ð·Ù´±¤ò±é¤¸¡¢½ÂÃ«¤ÎÉ÷µª¤ò¸«¼é¤ë¡£ÉñÂæ¡Ø¥ô¥¡¥ó¥×¡¦¥·¥ç¥¦¡Ù¡Ê2022Ç¯ ¢¨ºÆ±é¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥ª¥ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¡È»°Ã«ºîÉÊ¡É»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼Ìò¤Ç»°Ã«µÓËÜºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã¡£¤É¤ó¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½©¸µºÍ²Ã¤Ï¡¢»Ò»ý¤Á¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÌÓæú¥â¥Í¡Ê¤±¤º¤Í¡¦¤â¤Í¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£½©¸µ¤ÏÉñÂæ¡Ø¹ñÌ±¤Î±Ç²è¡Ù¡Ê2014Ç¯ ¢¨ºÆ±é¡Ë¡¢ÉñÂæ¡ØÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡¢2021Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼³¹Æ»¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¹õ°æ¸Í»¦¤·¡Ù¡Ê2018Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¢£Î£È£Ë¡Ë¡¢ÉñÂæ¡Ø¥·¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥È¡¦¥´¡¼¡¦¥ª¥ó¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î»°Ã«µÓËÜºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾ïÏ¢¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë½©¸µ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥À¥ó¥µ¡¼Ìò¤ËÄ©¤à¡£Èà½÷¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦Ä«Íº¡Ê¤¢¤µ¤ª¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø£Ð£É£Ã£Õ ¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¢TBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¡È¥é¥¤¥ª¥ó¡É¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»ÒÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡¢¿Íµ¤»ÒÌò¡¦º´Æ£Âç¶õ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹10Æü¤ÎÌë¤Ë15ÉÃ¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Îµ×Éô¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤¬¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»ç±ì¤òßî¡Ê¤¯¤æ¡Ë¤é¤¹¤ï¤º¤«15ÉÃ¤ÎÆ°²è¤À¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¡¢À¤³¦´Ñ¤¬¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢1984Ç¯Åö»þ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³Ú¶Ê°ã¤¤¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬Ê£¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥óÊü±ÇÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î1Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó¤Ï30Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
¡¡¾®ÎÓ·°¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢½©¸µºÍ²Ã¡¢º´Æ£Âç¶õ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¶â¾ë°½¹á¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¾®ÎÓ·°
¡Ö1980Ç¯Âå¤Î±é·à³¦¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢²¿¤ä¤éÌõÃÎ¤ê¤ÊÆæ¤á¤¤¤¿Ìò¤Ç¤Î½Ð±é¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡ÈÂ¿¼ïÂ¿ºÍ¡É¤Ê½Ð±é¼Ô¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÍÇ½¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥Ü¥¯¤â¾¯¤·¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£»Ô¸¶È»¿Í
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·É°¦¤¹¤ë»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤ò¿´¤è¤ê´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¿ÍÀ¸¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¡¢¼Çµï¡¢±é·à¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤ËËäË×¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌò¼Ô¤¬É¬»à¤ËÅ¥½¤¯À¸¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ëÑ³¤¤Ì´¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºîÉÊ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤¬»þ¤ËÌÌÇò¤¯¾Ð¤¨¤¿¤ê¡¢»þ¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ëµã¤±¤ë¤Û¤ÉÀÚ¤Ê¤¤»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÏÄì¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë²¹¤«¤Ê¿Í´Ö°¦¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ûÅÄ¾Úö¤ä¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤È¤½¤ì¤¾¤ì15Ç¯¤ä20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ï¡¢¿Æ¿´¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÈù¾Ð¡Ê¤Û¤Û¤¨¡Ë¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê2¿Í¤Î°Ù¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤«¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤È¡¢»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿2¿Í¤È±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤Ë¤â¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¸ÍÄÍ½ãµ®
¡Ö80Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¤È¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡£¿å¤ÈÌý¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬»°Ã«¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë³Ý¤«¤ë¤È¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÈá´î·à¤¬¥Í¥ª¥ó¤Î²¼¤ÇÍÙ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯°¦¤¹¤Ù¤¿Í¤¿¤Á¤È¤³¤Î½ÂÃ«¤ÎÉ÷µª¤Ï·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ»ä¤¬Ì¿¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ç¤â¼é¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¹¤Î¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¿¦Ì³¤òÁ´¤¦Ã×¤·¤Þ¤¹¡£´Ñ¡Ê¤ß¡Ë¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¡¢°ì´î°ìÍ«¤Ç¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£¥¢¥ó¥ß¥«
¡Ö53ºÐ¤Ç½é¤ÎÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò¡¢Æ´¤ì¤Î»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ç¡¢Âº·É¤¹¤ëÌò¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î·Ð¸³¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÀèÇÚÊý¤ä´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¹¥·Êµ¤¤Î»þÂåÇØ·Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ï³Ú¤·¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£¤â¡È¤â¤·¤¬¤¯¥í¥¹¡É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢1984Ç¯Åö»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤Î»Ð¸æÅªÂ¸ºß¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥È¥éÎëÌÚ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Î¤É¤ó¤Ê±úÆÌ¤ä¸ÄÀ¤â°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤Ã¤Æ³§¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÃãÌÜ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¨¤ë¡¢Ã¯¤«¤Î¶ìÇº¤äÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢¿´¤ËÎÏ¤¬¤â¤é¤¨¤ë·²Áü·à¤Ç¤¹¡ª¡¡¾¼ÏÂ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿Èþ½Ñ¥»¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤¼¤Ò¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¡×
¢£½©¸µºÍ²Ã
¡Ö¤³¤ÎÅÙŽ¤¥·¥ó¥°¥ë¤Ç»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¡¢ÌÓæú¥â¥Í¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢½©¸µºÍ²Ã¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤â¥»¥Ã¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¸½¾ì¤Ç¡¢Æü¡¹¶ÛÄ¥¤È´î¤Ó¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤óŽ¡·à¾ì¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯Ž¤AKB48¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢WS·à¾ì¤ÎÂ¸ºß¤¬¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1984Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤óŽ¡±é·à¤ä¤ª¼Çµï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑŽ¡¤¢¤Îº¢¤ÎÆüËÜ¤òÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£Âô»³¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÌÓæú¥â¥Í¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤â¤¤Ã¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡Ä¡×
¢£º´Æ£Âç¶õ
¡ÖÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÍ¤Ï¾¼ÏÂ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥º¥Ü¥ó¤ËÍÎÉþ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÀÎ¤ÎÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤ÇÍ·¤Ù¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¾¼ÏÂ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¶â¾ë°½¹á¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂè1¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
¡Ö»°Ã«¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤ª»Å»ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓ·°¤µ¤ó¤Ï²ÉÌÛ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤È¸·¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦É÷Ï¤¿Ü¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¸¶¤µ¤ó¤Ï¥È¥Ë¡¼¤ò¡¢¿ÈÂÎÃæ¤Î·ì±Õ¤¬Ê¨Æ¤·¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î´í¤¦¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤¦¤âÁþ¤á¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿Ìò¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤Ï¾¼ÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¡¢¤â¤ß¤¢¤²¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤ä¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡¦ÂçÀ¥¤ò¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤Ï¤´ËÜ¿Í¤Î¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌòÊÁ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾ð¤Ë¸ü¤¤´Î¤Ã¶Ì»Ð¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥È¥é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©¸µ¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤Î¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥â¥Í¤òÁ¡ºÙ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âç¶õ·¯¤Ï¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÄ«Íº¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¶¦¤Ë¡¢Êª¸ì¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÎÆü¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×