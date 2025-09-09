◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本１０―０南アフリカ＝５回コールド＝（８日・沖縄セルラー那覇）

開幕３連勝中の高校日本代表は南アフリカに１０―０で５回コールド勝ちした。４連勝で同組３位以内が確定し、スーパーラウンド進出が決定した。先発した中野大虎（だいと）＝大阪桐蔭３年＝が５回無失点と好投。９日午後６時３０分からはプエルトリコとの１次ラウンド最終戦に臨む。

琉球の舞台で“猛虎魂”を燃やした。最大のピンチとなった４回２死満塁。中野は全５球、直球を押し込んだ。「自分の持ち味である強い真っすぐをピンチの中で出し切れたのは良かった」。見逃し三振で切り抜け、５回無失点９Ｋでチームを開幕４連勝に導いた。

「大阪桐蔭のエースですから。自信を持って投げてくれると思う」と、小倉全由監督（６８）。期待通り、初回を３者連続三振で初登板の幕を開けた。１回終了後には雨天中断に見舞われたが、２、３回も３者凡退と崩れることはない。これで大阪桐蔭の投手はＵ―１８Ｗ杯で９連勝。高校野球の名門は、侍でも輝きを放っている。

私設応援団を率いた阪神ファンである祖父の遺言で「大虎（だいと）」と名付けられた。自身も虎党で、７日のリーグ優勝は宿舎のテレビで見届けた。「叫びながら動画を撮っていました（笑）」。現監督・藤川球児のような真っすぐを投げるプロ野球選手に―。高い志を掲げる日の丸の１０番が、世界を相手に躍動する。

◆中野 大虎（なかの・だいと）２００７年６月１８日、大阪・和泉市生まれ。１８歳。５歳時に幸シーサーズでソフトボールを始め、小学６年から大阪泉州ボーイズに所属。富秋中では浜寺ボーイズでプレー。大阪桐蔭では１年秋からベンチ入りし、２年時に春夏の甲子園に出場。最速１４９キロ。１８０センチ、８０キロ。右投右打。