大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が８日、国技館内の相撲教習所で行われた。幕内・藤ノ川（２０）＝伊勢ノ海＝は計１５番で７勝８敗。一門外から参加の横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝からも相手に指名されて４勝７敗と大健闘を見せ、幕内２場所目へ「勝てたので自信になる」と弾みを付けた。

稽古場の熱が、連合稽古最後の１１番で一気に高まった。藤ノ川は幕内・若元春、大栄翔と１１番取った豊昇龍に呼ばれ、土俵に上がった。最初の一番。「本気でいかないと失礼だと思った」。立ち合いで頭から低く、猛然と突っ込み、止まることなく土俵外に押し出した。驚いたように「おぉっ」と声を漏らした横綱に、その後も豪快な下手投げやすくい投げを決めた。７番を終えて４勝３敗と白星が先行した。

押し出されて４勝４敗となったところで、豊昇龍から「もうちょい！」と声が飛んだ。最後は息切れ気味に４連敗。「強かったです」と肩を落としたが、１７７センチ、１２０キロの小兵のガッツは横綱をうならせ、稽古後に「無理な投げは打つなよ」と助言も授かった。

新入幕の先場所で明治時代から継承されてきた伊勢ノ海部屋伝統のしこ名に改め、１０勝を挙げて敢闘賞を獲得した。番付を西前頭１４枚目から同９枚目に大きく上げた秋場所へ。幕内最年少の２０歳が、さらなる飛躍を予感させた。（林 直史）

◆藤ノ川 成剛（ふじのかわ・せいごう）本名・齋藤成剛。２００５年２月２２日、京都市生まれ。５歳で相撲を始め、埼玉栄高から２２年１２月に伊勢ノ海部屋に入門。２３年初場所で初土俵。２４年九州場所で新十両。２５年名古屋場所で新入幕。家族は元幕内・大碇の甲山親方の父と、弟２人（幕下・碇潟と埼玉栄高１年の夕剛）。得意は押し。１７７センチ、１２０キロ。

〇…右ふくらはぎ痛で先場所を全休した東前頭１０枚目・大栄翔（３１）＝追手風＝が、時津風一門の連合稽古で約３か月ぶりに関取衆と相撲を取った。横綱・豊昇龍に指名されるなど計１１番。患部の不安は消えてはいないが「久々に関取衆の圧力と当たりを感じられた」と収穫を語った。７場所連続で守った三役から陥落も「また上を目指して頑張りたい」と誓った。