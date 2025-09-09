バレーボール世界選手権

バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われ、世界ランキング5位の日本が同2位のブラジルに2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）で敗戦。今大会を4位で終えた。試合後の会場では、日本選手たちに群がる大多数のファンの姿が。熱狂ぶりが反響を呼んでいる。

大音量の歓声が鳴り響いた。試合後、ファンゾーンに現れた選手たち。両端にはサインを求め、グッズを手にした現地タイの熱狂的なファンが多数集まっていた。声を揃えて大合唱。34得点を叩き出した佐藤淑乃の名前を呼ぶファンの姿もあった。選手はファンサービスに大忙しだった。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」のアジア版公式インスタグラムが実際の映像を公開。現地タイでの熱狂ぶりに、コメント欄には驚きや感謝の言葉が書き込まれていた。

「この光景、心温まりますね」

「これは凄い！テレビでは見られないアツさ！」

「これは嬉しいですね」

「コレは!! 最高に嬉しいやろぉなぁ」

「他国のスポーツ選手に対しここまで熱狂できるか？ そう考えると素晴らしい」

「ありがたいですね たくさんのファンが居る事が」

先月22日に開幕した世界選手権は、7日で終了。同日に行われた決勝では、イタリアがトルコを3-2（25-23、13-25、26-24、19-25、15-8）で下し、2度目の優勝に輝いた。



（THE ANSWER編集部）