「大幅に変更することを考えている」森保監督がアメリカ戦の選手起用に言及。“大幅入れ替え”を明言【現地発】
日本代表は現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで親善試合を戦う。
８日、会場となるLower.comフィールドで行われた前日会見に森保一監督が登壇。アメリカ戦の選手起用について言及した。
スコアレスドローで終わった６日のメキシコ戦から移動を含めて中２日という過密スケジュールとなったなか、森保監督は「まだ（今日の）練習をしていないので」と前置きしたうえで、「（先発メンバーを）大幅に変更することを考えている」と明言した。
「多くの選手が世界基準で、よりレベルアップすることがチームの底上げになる。できるだけ多くの選手にピッチに立ってほしい」
指揮官は「（ワールドカップ）本大会でも総替えをするかもしれない。大会を見据えたときに、（勝つ）確率を上げるために想定しながら、準備していきたい」と続けた。
メキシコ戦では、招集された選手の中でベストメンバーを送り出した。アメリカ戦では、代表経験の浅い選手が数多くピッチに立つことになりそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
