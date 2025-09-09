「CSを本気で見直すタイミング」止まらぬCS改革論…藤川阪神が巨人に17差Vに巨人レジェンドOBからも提言「この成績でCSで勝ったとしても、日本シリーズに行ったらいかんと思うよ」

2位に17ゲーム差とぶっちぎりの優勝となった(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

藤川阪神が歴史的な強さで優勝を決めた。

マジック1で迎えた9月7日の広島戦（甲子園）に2−0と勝利。最後は守護神の岩崎優がしっかり3人で締め、ゲームセット。応援に訪れた猛虎ファンの前で5度、宙に舞った藤川球児監督。2年ぶり7度目、また9月7日のV決定は2リーグ制後の最速記録、球団創設90周年の節目の年、新人監督が初年度に優勝を飾るのは史上初の快挙ともなった。

【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック

投打に充実の戦力を整えた指揮官の手腕、選手たちの頑張りが高く評価されながらも、クローズアップされているのは、阪神に独走を許した5球団の「弱さ」にもある。



2位巨人とは優勝決定時で17ゲーム差、2位以下の球団は勝率5割以下の借金生活という現状など、歴史的な大差がついたことでペナントレースの価値や、CSの在りかたについて球界OBの間からも意見が沸き起こっている。

巨人で監督も務めた堀内恒夫氏は自身のブログ「今日もどこかであくたろう」を、「阪神タイガースの強さとCSについて」というタイトルカットで8日に更新。優勝を決めたタイガース、CSについて触れている。

阪神の今季の強さの理由に関しては「怪我人が少ない」「野手1〜5番が固定されている」「完投ピッチャーが4人いる」など、様々な理由をあげた。

特に阪神自慢の投手陣、野手陣に関しては「ピッチャーは与四球が少なく、バッターは四球が多い」と称賛。それぞれが役割をしっかり果たせていることも躍進につながったとした。