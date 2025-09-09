ヤクルト・青柳晃洋投手（３１）が８日、都内の神宮外苑・コブシ球場での１軍の先発練習に参加した。１３日・ＤｅＮＡ戦（神宮）か１４日・広島戦（マツダ）でＮＰＢ復帰後１軍初登板初先発することが濃厚になり、「楽しみはあります。応援してくれるファンのために勝ちに貢献できるピッチングができればいい」と意気込んだ。

準備は整った。フィリーズ傘下２Ａレディングを自由契約になり、７月末に移籍が決定。その後の約１カ月間、２軍で調整を行ってきた。７日のイースタン・ロッテ戦（戸田）で５回を１安打無失点。５度目の実戦登板で初めて失点を許さない安定感を示して、１軍昇格が決まった。

発奮材料がある。７日に阪神のリーグ優勝が決まった。昨季まで９年間在籍した古巣への思い入れは強い。今季の虎を「誰が見ても強いでしょう。投げる人が投げて打つべき人が打って。あれだけ（選手が）そろっていたら強い。数字が物語っている。若手もまた出てきた。楽しみなチーム」と熱い口調で語った。

ただし「タイガース強かったなで終わっちゃいけない」と表情を引き締める。「ああいうチームに勝たないといけない。優勝したタイガースに挑戦できるようにやっていきたいなと昨日、思いました」。“打倒阪神”の思いを強くした元虎のエースが、新天地で輝きを取り戻す。