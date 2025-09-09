「Ｕ１８Ｗ杯・１次リーグ、日本１０−０南アフリカ」（８日、沖縄セルラースタジアム那覇）

１次リーグＡ組では、連覇を狙う日本が南アフリカを１０−０の五回コールドで下し、２次リーグへ進む同組３位以内が確定した。神村学園の今岡拓夢内野手（３年）が今大会チーム１号となる２ランをマークして開幕４連勝に貢献。１８歳の誕生日を迎えたばかりのバースデーボーイが自身の手で“祝福弾”を放った。

歓声とともに沖縄の夜空に高々と白球が舞い上がった。今岡は軽快にダイヤモンドを一周し、右手をぐっと握りしめた。

２点リードの三回１死一塁。高めに浮いたチェンジアップを豪快に振り抜き、左翼芝生席に着弾する２ランを放った。今大会チーム１号となり、ベンチも大盛り上がり。「本当にいい角度で上がってくれていたのでいったなと思いました」と会心の一発を振り返った。

５日に１８歳の誕生日を迎え、７日・キューバ戦後の決起集会では仲間から祝福を受けた。「みんなが誕生日を祝ってくれたのでチームの雰囲気にもなじめましたし、チームに貢献するという気持ちで臨みました」。世界一をともに目指す仲間との絆を再確認し、自身の手で祝福アーチを記録。ホームランボールは「親に渡したいと思います」と屈託ない笑みをこぼした。

開幕４連勝で２次リーグ進出を決め、連覇に向けて快調に歩を進める。「ここで気を抜かずに目指しているのは世界一。チーム全員で集中して臨んでいきたい」と今岡。チーム一丸で世界の強敵をなぎ倒していく。