阪神百貨店は８日から「祝・阪神タイガース優勝記念セール」をスタートさせた。売り場の混雑を抑制するため入り口は４カ所に絞られたが、開店前から約３０００人の大行列。２年前の２０００人を越える来客となり、急きょ開店を３０分早める対応が行われた。

前回優勝時には９月負けなしの１１連勝というスピードの速さで球団公式記念グッズの入荷は間に合わなかったが、“反省”を生かして２カ月前から準備され、万全の状態でこの日を迎えた。

西井秀麿本店長は「史上最速で優勝することは本当にうれしい。お取引先様も、みんなが一回経験している。慣れて今回は臨めている」と笑みを浮かべた。２３年のセールでは前年の９月の１週間と比較して約３倍の売り上げを記録。「前回並みの数字は取りたい」と意気込んだ。

先頭に並んだ横浜市在住の男性は前日に関西圏でテレビ観戦をした後、早朝４時半に列に並び「関東の阪神ファンの方に記念ロゴが入ったお土産を買いたい」と興奮気味に話した。タイガースショップのリーグ優勝記念球団オリジナルグッズは２７日から２９日に販売予定。阪神百貨店のセールは１週間、開催される。