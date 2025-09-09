打率２割９分８厘でリーグトップに立つ巨人・泉口友汰内野手（２６）は残り１７試合で、球団では１６年坂本勇人以来の首位打者を目指す。スポーツ報知では、６６試合で２割１厘だった昨季から大きな飛躍を遂げた１０個の理由に迫った。

〈１〉スランプなし

無安打は２７試合で、連続試合無安打の最多は３で、２度だけ。連続試合安打は最多が１７。２安打以上のマルチ安打が３８度でチームトップ。３安打以上の猛打賞が７度で吉川と並び最多。

〈２〉広角打法

１３４安打の打球方向の内訳をみると、右方向が３８（２８％）、中堅４０（３０％）、左方向４６（３４％）、内野安打１０（７％）と、広角に安打を放っている。

〈３〉左右に苦手なし

左右の投手別打率は、対左が・２９２、対右が・３０２と左右ともに苦にせず。対右は昨年の・１６９から大幅アップ。

〈４〉追い込まれてもＯＫ

２ストライク後の打率は・２７３。両リーグ、規定打席以上３７人中、最高打率。

〈５〉苦手チームなし

セのカード別では、ヤクルト戦が・３２９でトップで、阪神、ＤｅＮＡ戦でも３割以上。最低打率の広島戦でも・２７０と苦手カードなし。

〈６〉後半戦に上昇

４月は打率・３１３、球宴前の前半戦は・２７９だったが、８月・３２７、９月・３８５で後半戦は・３３５と、夏場に高打率。

〈７〉７打順で出場

４、９番を除く７打順で出場。５試合の６番で・４１２、３試合の８番で・４００と、４割以上が２打順、４打順で３割以上。

〈８〉チャンスに強い

得点圏打率は・３０２で、セの規定以上では５位。走者２人以上で・３０６をマーク。

〈９〉接戦で好打

１点差以内では、打率・３００だが、ビハインドの場面で強く、１点差・３９７、２点差・３８７。２点差以内で・３１０はセ規定以上で１位。

〈１０〉選球眼抜群

４０四球は吉川の４１に次いでチーム２位。５４三振は規定以上で、小園（広）４３、内山（ヤ）４９、岡林（中）５２に次いで４番目に少なく、選球眼の良さを生かして、出塁率トップの・３６０をマーク