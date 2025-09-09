リーグ優勝の歓喜から一変、静寂に包まれた甲子園球場で岩崎は汗を流していた。練習後、胴上げ投手は前夜のある出来事について語り出した。

「長いっすよ？本ができるかもしれないです」

それは前日7日の広島戦で登板した際の事だった。出番は2点優勢で迎えた9回。マウンドへ向かう際に藤川監督の現役時代の登場曲を使用。「話すと長くなる」。試合後は多くを語らなかった真相を一夜明けて明かした。胸の内にあったのは、藤川監督の20年引退会見での言葉だった。

「藤川球児さんの引退会見のときに“（僕の）エキスは入ってるから後輩たちがやってくれる”っていうことをおっしゃってたんですね」

指揮官は98年ドラフトで1位指名され、入団会見では「3回優勝する」と誓った。しかし現役時代の優勝経験は2度。選手としてかなえることができなかった“3度目”を実現させた12年目左腕は「そのエキスが入っている身として、やっぱり達成する必要があったんですね」とうなずいた。

もちろんプレッシャーや葛藤もあった。それでも、「これはもうやるしかない。自分への挑戦みたいな、そんな意味合いもありました」と重圧をはねのけて、歓喜のゴールへとけん引した。「まあでもそれに打ち勝てたんで、昨日は本当に良かったです」。その背景には指揮官との固い絆があった。 （山手 あかり）