¡ÚÆ£Àîºå¿À¤Î¶¯¤µ¡ÛÌðÌîà¢Âç»á¤¬¸ì¤ë¡¡¶þ¿«¤òÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²Ð¤Î¶ÌÅÁÀâ¡¡¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡µåÃÄ½é¤á¤Æ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ó¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£´Ø¤ï¤ê¤Î¿¼¤¤²¸»Õ¤äÀèÇÚ¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë´ë²è¡ÖÆ£Àîºå¿À¤Î¶¯¤µ¡×¡£Âè1²ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÄ¹Ç¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÉ¾ÏÀ²È¤ÎÌðÌîà¢Âç»á¡Ê56¡Ë¤¬²Ð¤Î¶Ì¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢ºÇ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¡ÊºÇ¶¯µß±ç¥È¥ê¥ª¡ËJFK¡×¤Î¡ÖF¡×¤Î»þÂå¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢»ä¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¤Þ¤À²Ð¤Î¶Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þ¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Çºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÀµÄ¾¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤ì¤¤¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê²óÅ¾¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¼åÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¤è¤¯Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¡¢´ïÍÑ¤µ¤ä¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éÄ¶°ìÎ®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ù¤·¤µ¤â¼ºÇÔ¤â²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ°ìÊâ¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡03Ç¯4·î11Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç6ÅÀº¹¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯Îõ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Çµå»ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤Æ¿Î»ÖÉÒµ×¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÂåÂÇ¡¦¸åÆ£¹§»Ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡05Ç¯4·î21Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿À¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥±¥Ä¤Î·ê¤¬¾®¤µ¤¤¡¢¥Á¡û¥Ý¥³¤Ä¤¤¤È¤ó¤Î¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤â¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÊá¼ê¤Î»ä¤À¤¬¡¢µå»ù¤Ï¤½¤ì¤é¤â¤¹¤Ù¤ÆÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤â¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢ÎÏ¤Ç¥Í¥¸Éú¤»¤é¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬É¬Í×¡½¡½¡£²Ð¤Î¶ÌÅÁÀâ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶þ¿«¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎºÇ¸å¤ËMLB¤«¤éÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Þ¤Ç¿¶¤êÉý¤ÎÂç¤¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤â¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â¡¢¸«¤Æ¡¢ÀÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇµÛ¼ý¤·¤¿¤³¤È¤òº£¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê»þÂå¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹â¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¡¦Æ£Àîµå»ù¤Î¥´¡¼¥ë¤â¡¢¤Þ¤À¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡Ê¿ï»þ·ÇºÜ¡Ë