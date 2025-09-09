阪神・森下翔太外野手（２５）が８日、ケガなく日本一へ突っ走る覚悟を示した。７日は史上最速でのリーグ優勝を果たしたが、気の緩みは一切なし。“休養”も挟みながら、常に最善の身体で戦ってきた。次なるポストシーズンへ、キャリアハイも見据えて戦い抜く。

「ケガなくやることが一番。無理のない範囲で自分のパフォーマンスを出していきたい」

今季はここまで全１２６試合に、大きな故障で離脱することなく出場している。８月８日のヤクルト戦（京セラ）では積極的休養としてスタメンを外れたが、代打で途中出場した。プロ３年目のシーズン。「自分のコンディションもあるけど、（全試合に）出られたらいいなと思う」。疲労を感じる終盤でも、入念な体調管理で勝利に貢献する意気込みだ。

優勝決定後、最初の相手は昨季日本一となったＤｅＮＡとの対戦。今季は１９試合で打率・２２５と相性がいいわけではない。それでも現在９試合連続安打中で、打点も直近９試合で９打点と絶好調とあって心配は無用だ。

何よりキャリアハイを目指す森下に休む気持ちはない。ここまで２０本塁打、８０打点、１３１安打、５盗塁と自己最多を更新中。「自分のやるべき（数字を積み上げる）ことは終わっていないので、やるだけ」。表情を引き締め、再び頂点に向かって走り抜ける。