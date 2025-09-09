過去6ヵ月で株価が「50％超」上昇した注目銘柄…既存店舗の売上前年実績を「31ヵ月連続」伸ばしている“国内アイウェアショップ”の正体【昨日動いた個別株】

東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年9月8日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：ペプチドリーム〈4587〉……前日比+175.5円（+11.4%）／終値1,715.0円

【売買材料】

寄り付きから急騰も、当日は特段個別の売買材料見当たらず。一部ではショートカバーなど需給要因との見方も。

2位：ジンズホールディングス〈3046〉……前日比+770円（+8.7%）／終値9,610円

【売買材料】

同社は9月5日（金）取引時間終了後に月次売上速報を発表。国内アイウェアショップの既存店売上高は前年同月比＋17.0％と、前年実績を31ヵ月連続で上回るなど好調な業況が確認されたことから買いが膨らんだ模様。同社の株価は直近6ヵ月で50.86%上昇している。

3位：ソシオネクスト〈6526〉……前日比+207.5円（+8.0%）／終値2,810.5円

【売買材料】

マッコリ―キャピタル証券が同社の格付けをOutperform（強気）にレーティング。また目標株価を3,600円としており、これが材料視されたか。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：エイチームホールディングス〈3662〉……前日比−146円（−11.6%）／終値1,109円

【売買材料】

9月5日（金）取引時間終了後、同社は25年7月期連結決算を発表。営業利益が予想から下振れて着地するなど、業績が市場の期待に届いていないとの判断から失望売りが集中した模様。

2位：日本コンクリート工業〈5269〉……前日比−22円（−5.7%）／終値361円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。下水道関連銘柄として直近急騰していたことから、利益確定売りが膨らんだか。

3位：曙ブレーキ工業〈7238〉……前日比−5円（−4.0%）／終値121円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。