豊かな自然、穏やかな時間。多くの人が思い描く理想の田舎暮らしですが、その魅力はライフステージの変化とともに姿を変えることがあります。人生の豊かさを追求した先に待っていた、ある夫婦の決断を追います。

抜群の子育て環境、子育てフリーな田舎暮らしは最高

都心から電車で30分ほどのサ高住で夫婦で暮らす、田中正雄さん（70歳・仮名）と妻の恵子さん（70歳・仮名）。25年近く暮らした長野の家を引き払い、この地へ移り住みました。

「元々、東京で暮らしていたので、ある意味、Uターンです」

正雄さんと恵子さんは同じ会社の同期。30代で結婚し、子どもが生まれてからは、田舎暮らしが憧れになっていたといいます。

「比較的都心寄りの3階建て・3LDKの一軒家を借りていたんですが、とにかく狭い。私たち夫婦と、小さな子が2人の4人暮らしでしたが、窓を開けると隣の家の壁が触れるくらいの距離。将来的に子どもが『自分の部屋がほしい』と言っても叶えるのは難しい。もっとのびのびとした環境で子育てがしたい……そう考えると、東京を離れるしかありませんでした」

夫婦の夢は、40代、フリーランスに転向するのと同時に実現へと大きく舵を切ります。移住先は長野県。5LDKの古民家と300坪の敷地。庭の畑ではさまざまな野菜を育てました。都会生まれ、都会育ち、当時小学生だった息子と娘は最初は戸惑っていたといいますが、段々と慣れ、自然豊かな環境のなか、健やかに成長していきました。

「衝撃的だったのは、夏と秋、野菜がどんどん取れること。食べきれない分は干したり、ピクルスにしたり。近所の人と物々交換して、ほぼ1年間野菜を買わない生活をしていました」

子育てをする環境としても、都会の喧騒とは無縁でストレスフリーな生活も、「最高だった」と田中さん夫婦。やがて子どもたちは成長し、東京の大学に進学。今はもう就職し、それぞれが家庭を築いているといいます。親としての役目を終えた夫婦には、穏やかな老後の時間が待っているはずでした。

しかし、60歳を過ぎ、年金生活が現実味を帯びてきたころから、理想の暮らしに少しずつ綻びが見え始めます。まず問題として顕在化したのがクルマのこと。

「買い物、病院、役所……どこへ行くにもクルマが必須です。1人1台が当たり前の地域で、我が家も2台所有していました。ガソリン代はもちろん、車検や税金、保険料といった維持費が、年金暮らしを考えると決して小さくない負担ですね」

経済的な問題だけではありません。

「年をとって、夜間の運転は怖くなりましたし、とっさの判断力にも自信がなくなってきました。運転できなくなったら、ここでどうやって暮らしていけるのか……不安に思うようになりました」

高齢化の現実が突きつけた「理想の終焉」

もう1つの大きな負担が自治会でした。移住当初は地域コミュニティの核として機能していた自治会も、20年の月日のなかで深刻な高齢化に見舞われていました。

「若い世代はどんどん都会に出て行って、残っているのは私たちを含めた高齢者ばかり。必然的に、役員の順番はすぐに回ってきますし、道路の草刈りや側溝の掃除といった共同作業も、体力的に年々つらくなっていました」

恵子さんは、当時の苦労をそう振り返ります。地域のインフラを維持するための活動がツラくなっていく。助け合いの精神も担い手がいなければただの負担でしかありませんでした。

そんなある日、結婚式のため、東京の親戚の家に数日滞在する機会がありました。

「懐かしい感覚でしたね。駅の改札を出たら目の前がスーパーがあって、雨に濡れることなく買い物ができる。内科も歯医者も、歩いて5分の距離に揃っている。電車に乗れば、乗り換えなしで大きな病院にも行ける。とにかく、その便利さが懐かしくて、ここなら『クルマがなくても快適に暮らせるんだな』と」

長野の家に戻ると、さらに東京での暮らしが懐かしく感じるようになりました。家の玄関からスーパーの入り口まで、ドアツードアで30分近くかかっていた現実。次の通院日を気にしながら、運転できる体調かどうかを心配する毎日。そのすべてが、いかに不便で、ストレスフルなものであったかを痛感させられたのです。

厚生労働省『2022（令和4年）国民生活基礎調査』によると、65〜74歳の通院者率（人口千人当たりの通院者数）は男性で568.6、女性で556.2にのぼります。これが75歳以上になると、男性705.4、女性690.0へとさらに上昇する。年齢を重ねるほど、医療機関との距離は、生活の質を大きく左右するといえるでしょう。

「これからの人生、あと何年あるかわかりませんが、通院のたびに運転の心配をしたり、自治会の役回りに頭を悩ませたりするのはもう無理かな、と思ったんです」

夫婦の意見は一致。25年暮らした家と土地を売却し、東京へ戻ることを決意。将来を見据えて、サ高住への入居を決めました。

「田舎での暮らしは、それはそれは素晴らしい時間でした。でも年を取って、体も以前のように動かなくなっていくなかでは、都会のほうが快適です。人生、最後の楽園は、皮肉にも東京だったんですよね」

そう言って、穏やかに笑う田中さん夫婦。もうクルマのハンドルを握る必要も、草刈り機のエンジンをかける必要もありません。便利な環境のなか、穏やかな日々が過ぎていきます。

