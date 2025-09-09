バレーボール女子日本代表が８日、世界選手権を終えて開催地のタイから羽田空港に帰国した。１５年大会以来１０年ぶりの表彰台を目指したが、３位決定戦でブラジルにフルセットの末に敗れ、あと一歩届かず。取材に応じた主将の石川真佑（ノバラ）は、「最後、私の一本で負けたのは悔しかった。メダルを取りたかった」と唇をかんだ。

ただ代表シーズンを通しては「質と精度を高めてれば、勝てるチーム」と可能性を実感した。パリ五輪後に古賀紗理那さんが引退し、エース不在を不安視する声が上がる中で、石川を筆頭に佐藤淑乃、和田由紀子（ともにＮＥＣ川崎）が三枚看板として躍動。未来のエース候補・秋本美空（１８）＝姫路＝に経験を積ませることもできた。

これで今季の代表活動は一区切り。女子初の外国人監督となったアクバシュ体制、石川が主将を務めた初めて尽くしのシーズンをチームは走り抜いた。「いろんな人に助けられた。この先につながるシーズンだった」と石川。予選ラウンド敗退に終わったパリ五輪のリベンジを狙う２８年ロサンゼルス五輪へ、手応えのある１年目を終えた。