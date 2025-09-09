阪神の2年ぶり優勝から一夜明け関西は祝福ムードに包まれた。阪神百貨店は大阪や兵庫の4店舗では「祝 阪神タイガース優勝記念セール」がスタートするなどVフィーバーの熱気に包まれた。

阪神梅田本店では開店前に前回23年のリーグ優勝時の1・5倍となる約3000人が列を作った。午前10時の開店時間を30分繰り上げて開場。球団公式マスコットのトラッキーも一日店長として売り場に登場した。開店後には、入場制限も実施されるなど大盛況だった。

午前4時30分から列の先頭で開店を待った中川泰一さん（19）は「優勝の瞬間をテレビで見届けて、そのまま徹夜で（神戸市から）来た。優勝記念ロゴやパッケージの入った商品を手に入れたい」と胸を躍らせた。

今回は初の試みとして、オンラインストアでもリーグ優勝記念ロゴが入った商品の受注販売を開始。同店の西井秀麿本店長は「全国に阪神ファンの方はいらっしゃる。是非そちらもお楽しみいただければ」と期待を寄せた。

阪神電鉄は、阪神優勝特別ラッピングを施した電車、バスの運行を14日から開始する。ラッピングトレインの車内には、藤川監督と、選手11人が登場する特別ポスターも掲出。兵庫県西宮市の甲子園歴史館では、9日から入館された方などに優勝記念カードを配布、11日からは特別展示も開催される。 （松本 航亮）