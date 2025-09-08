家庭を支えることに人生を注ぎ込んできた──そう語る男性たちの中には、ふと立ち止まったとき、自分の生活や将来が“何も残っていない”ことに気づく人もいます。とくに、家計を配偶者に一任してきた場合、「今さら聞きにくい」「信じていたから」と中身を把握していないまま定年を迎えるケースも少なくありません。

小遣い月3万円。「昼飯はコンビニおにぎり」

東京都内の中堅メーカーに勤める山田健一さん（仮名・59歳）は、年収800万円のサラリーマンです。結婚は42歳と遅く、妻と高校2年生の娘の3人暮らし。現在も住宅ローンの返済が続いており、毎月の支出は家計を握る妻に任せてきました。

「お金のことは全部、妻に任せています。小遣いは月3万円。昼はコンビニのおにぎり2個。飲み会は年に数回だけですね」

タバコもやめ、散髪は千円カット。クレジットカードも妻管理のため、自分で何かを買うこともありません。

「子どもが小さい頃は“今が踏ん張りどころだ”と思って我慢できた。でも、気づけば定年目前で、何も自分の手元には残っていない。通帳も見たことがありません」

家計について話をしようとすると、妻はいつもこう答えていたといいます。

「だいじょうぶ。ローンもあと少しだし、退職金もあるんでしょ。貯金もちゃんとやってるから」

山田さんも「今さら細かく聞くのは失礼かもしれない」と思い、それ以上深くは踏み込まずにきました。

「僕としては、娘を大学に行かせたいというのが一番の願いだった。生活水準を上げるより、将来のために貯めてくれていると信じていたんです」

そんな山田さんが不安を覚えたのは、会社で受けた「ライフプランセミナー」でした。定年後の家計シミュレーションや、退職金と年金の試算を聞くなかで、「このままで本当に大丈夫なのか？」という思いが芽生えたのです。

「その日の夜、思い切って“今の貯金がいくらあるのか教えてくれる？”って聞いてみたんです」

すると、妻から返ってきたのは想定外の答えでした。

「貯金？ うーん…ちゃんとした金額はわからないけど、教育費とかでだいぶ使っちゃってるかも」

さらに驚いたのは、住宅ローンの完済予定が“70歳過ぎ”だったこと。

「えっ、退職までに払い終えるんじゃなかったの？と聞いたら、“繰り上げ返済すると生活がきつくなるから”って…。そのとき本当に頭が真っ白になりました」

「何もかも妻任せにしていた僕にも責任があります」

節約生活を続けながら、家族のために働いてきたという自負があった山田さん。

「外食もほとんどしてないし、趣味もない。会社と家の往復だけで、“もう少し自分を大事にしてもよかったのかな”って、初めて思いました」

退職金も約1,000万円ほどの見込みで、そこからローンや生活費を捻出すれば、老後に残るのはわずか。公的年金の試算でも、受給額は夫婦合計で月22万〜23万円程度とされ、現状の支出からは足りないことがわかってきました。

「子どもが成人したら、少しは楽になると思っていた。でも、家計を“見える化”していなかったツケが、ここにきて一気に来た感じです」

山田さんのように、家計を片方が全て握る家庭では、 “自分は守られている”“ちゃんとやってくれているはず”と信じ切ってしまい、実情を把握しないまま定年を迎えることもあります。

ファイナンシャルプランナーの間でも、「夫婦で家計を共有する」「50代で定年後の支出と収入の見通しを確認する」ことが強く勧められています。

山田さんは、現在、家計簿アプリを使いながら妻と支出の見直しを始めたといいます。

「何もかも妻任せにしていた僕にも責任があります。今からでも、自分のことも“家族の一員としての責任”も両方考えていきたいと思っています」

「家族のために」と耐えてきたことが、結果的に「自分にも家族にも何も残らなかった」ということにならないように──。定年が近づいたときこそ、“お金の見える化”と“家族との共有”が必要なのかもしれません。