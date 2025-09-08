高齢になると、将来への不安や心細さから、つい子どもに頼りたくなる親も少なくありません。しかし、その“頼り方”が子どもにとっては重荷となり、親子関係がこじれてしまうこともあります。なかでも金銭的な援助や連絡の頻度をめぐるすれ違いは、感情的な断絶に発展しやすく、時には“絶縁”という形で表れることも。

「着信拒否されてるって、どういうこと…？」

東京都江戸川区に住む宮田澄子さん（仮名・76歳）は、ひとり暮らしを始めて10年になります。夫を10年前に亡くし、現在は月13万円の老齢年金を頼りに、持ち家のマンションで暮らしています。

「そんなに贅沢しているわけじゃないの。食費も切り詰めて、交際費もほとんどない。だけど年金だけじゃ、やっぱりギリギリで…」

家計を助けていたのは、40代の長女・真理さん（仮名）からの“毎月1万円の仕送り”でした。額は大きくはないものの、食費や医療費の足しとして、心の支えにもなっていたといいます。

しかし、ある日突然その仕送りが止まり、連絡も取れなくなりました。

「LINEの既読がつかなくなって、電話にも出てくれない。自分の番号からかけるとツーツーって切れるのに、もしかして…と思って公衆電話からかけたら、呼び出し音が鳴ったんです。まさか着信拒否されてるなんて、思いもしなかった」

思わず泣き崩れたという澄子さん。娘との関係は決して悪くなかったと振り返ります。

「口うるさいことを言ってしまったかもしれないけど、“母娘なんだから、何でも言っていい”と思っていたんです」

きっかけとして思い当たるものは、数ヵ月前の何気ない会話だったといいます。

「“最近忙しいのよ”って言うから、“たまには孫の顔も見せてよ”って言っただけのことです。そしたら、急に黙ってしまって…」

その後、電話の回数は徐々に減り、返信も素っ気なくなったといいます。

「私が悪いんでしょうか。あれから何度も考えました。子どもにとって私は、もう“負担”でしかないのかなって」

澄子さんのように、“連絡が絶たれた親世代”は少なくありません。

親と子が交流を持たなくなる理由としては、「価値観の違い」「経済的負担の不満」「介護の押し付け合い」などが挙げられます。特に“頼られることへのストレス”が蓄積すると、子ども側が一方的に関係を断つケースも。

「連絡を断つことでしか、自分を守れない」

親に悪気はなくとも、子ども側には無意識の“精神的負担”となっていることもあります。とくに「経済的に余裕がない」「家庭が忙しい」などの事情が重なると、「連絡を断つことでしか、自分を守れない」と感じる人もいるのです。

しかし、こうした“音信不通”が高齢者にもたらす影響は深刻です。

精神的な孤独感は、うつ症状や健康悪化に直結しやすく、実際に高齢者の自殺リスク要因にも「家族関係の希薄化」が挙げられています。

澄子さんは、地域の民生委員の紹介で「高齢者の見守りサービス」に登録し、週に1度の電話サポートを受けるようになりました。現在は介護予防センターのスタッフとも定期的に連絡を取っているといいます。

「娘とは、まだ話せていません。でも、もう一度ちゃんと親子として向き合える日が来ることを願っています」

年金だけでは生活が成り立たず、頼りたい相手には距離を置かれ、孤独と向き合う高齢者が増えています。

「親子だから」「家族だから」という甘えが、いつの間にか“負担”や“すれ違い”になってしまうこともある今。

大切なのは、お金や距離の問題以前に、「相手の立場を尊重する対話の姿勢」なのかもしれません。