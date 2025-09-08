日経平均は大幅続伸、625.06円高の43,643.81円で取引終了…石破首相「辞意表明」がリスクオン相場を生んだ理由【9月8日の国内株式市場概況】

2025年9月8日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

9月8日の日経平均株価は、前日比625.06円高の43,643.81円と、大幅に続伸して取引を終えています。石破茂首相は前日7日（日）、自民党総裁を辞する意を表明。これを受けて為替相場で円安が進むなか、この日の東京株式市場は終日堅調でした。リスクオン相場となった背景には、自民党支持回復のため次期政権では財政拡張的な政策を推進するのではないかとの思惑がある模様です。日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが197銘柄、値下がりが26銘柄、変わらずが2銘柄。

日経平均株価の寄与度上位は、アドバンテスト〈6857〉、ソフトバンクグループ〈9984〉、ファーストリテイリング〈9983〉、東京エレクトロン〈8035〉、TDK〈6762〉となり日経平均を押し上げた一方、寄与度下位は、KDDI〈9433〉、ディスコ〈6146〉、キーエンス〈6861〉、良品計画〈7453〉、SMC〈6273〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は19億4,700万株、売買代金は4兆4,989.63億円となり、前日と比べて減少。

業種別では、その他製品、不動産業、非鉄金属、医薬品、機械などが上昇しました。

東証プライム市場の個別銘柄の値上がり上位は、1位がペプチドリーム〈4587〉で+175.5円（+11.40%）の1,715円、2位がジンズホールディングス〈3046〉で+770円（+8.71%）の9,610円、3位がソシオネクスト〈6526〉で+207.5円（+7.97%）の2,810.5円となりました。

一方、値下がり下位は、1位がエイチーム〈3662〉で-146円（-11.63%）の1,109円、2位が日本コンクリート工業〈5269〉で-22円（-5.74%）の361円、3位が曙ブレーキ工業〈7238〉で-5円（-3.97%）の121円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは334銘柄、年初来安値を更新した銘柄はありませんでした。

