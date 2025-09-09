金田久美子、水着姿を披露！「完璧ナイスバディ」と反響続出

プロゴルファーの金田久美子が自身のInstagramを更新。セクシーな水着ショットを披露し、貴重な夏休みを振り返りました。

健康的な「夏休み」ショットに反響続出

金田プロは「夏休みっぽい夏休み」「ワン達と贅沢な時間を過ごせて とっっっっても幸せなプチ旅行でした」と綴り、プールで楽しむ様子を公開しました。

写真では、庭のようなスペースに置かれた折りたたみプールでビキニ姿で立つカットや、プールの中でくつろぎながらお酒を楽しむ姿、夕日を背景にボトルを高く掲げるシーンなどを披露。また、愛犬たちとボール遊びをしたり、プールに挑戦させる動画も投稿しました。

投稿の最後には「テンション上がってる時は片手を上げる癖があるみたいでした」とハッシュタグを添えてコメント。写真を見たファンからは「水着姿いいですね」「震えました」「完璧ナイスバディ」「グラビアアイドルちゃいますの」などの称賛のコメントがあふれていました。

いかがでしたか？ ぜひ金田プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※kinkumiringo93／Instagram