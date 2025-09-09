阪神・岩崎優投手（３４）が２年ぶりのセ・リーグ制覇から一夜明けた８日、ＮＰＢ史上最速優勝を決めた７日の広島戦（甲子園）で、藤川球児監督（４５）の現役時代の登場曲を使用した理由を激白した。虎党にとってなじみ深いＬＩＮＤＢＥＲＧの名曲に背中を押されて、向かった九回のマウンド。２０年１１月に行われた藤川監督の現役引退会見での発言をきっかけに、思いを継承して、５年間温めてきた極秘プランだったことを打ち明けた。

指揮官との絆の証しだった。藤川監督が現役時代に使用して、聖地を幾度となく熱くしたＬＩＮＤＢＥＲＧの「ｅｖｅｒｙ ｌｉｔｔｌｅ ｔｈｉｎｇ ｅｖｅｒｙ ｐｒｅｃｉｏｕｓ ｔｈｉｎｇ」。Ｖ奪還を目前にした九回、熱気渦巻く甲子園に響き渡った。万感の前夜を回想した岩崎が、「長いっすよ？本ができるかもしれないです」とジョーク交じりに前置きした上で、選曲への思いを明かした。

「監督が引退会見の時に、『（０３年、０５年に続く）３度目の優勝をまだ果たしていない。でも、エキスは入っているから、後輩たちがやってくれる』っていうことを、おっしゃってたんですね。そのエキスが入ってる身として、やっぱり達成する必要があったんです。（監督に）就任されるときに、優勝する時はって思っていたんですよね」

虎党仰天の演出には葛藤もあったという。試合中に球場全体で感動を共有したからには、抑え失敗は許されない。「その一発で決める必要がありますから、曲を変えるっていうことは。ものすごいプレッシャーがかかる」。担当スタッフとも相談した上で、「そんなチャンスもいつ次あるか分からないですし、甲子園じゃない場合はできないし」と実行に至った。

結果的に危なげなく三者凡退で試合を締めて、自身２度目の胴上げ投手に。「自分への挑戦みたいな、そんな意味合いもありました。でも、それに打ち勝てたんで昨日は。本当に良かったです」。藤川監督とは抱擁で喜びを分かち合ったが、「当たり前ですけど、めちゃめちゃうれしくて。そのためにやってきて。監督の存在がなければ、ここまで来られていないですし」と敬意を表した。

Ｖ決定後は深夜までテレビ生出演が続いたが、この日は昼過ぎに甲子園に姿を見せ、軽く体を動かした。そして、ペナントレースに一区切りついたことで、石井らとともに今季２度目の出場登録抹消に。「しっかりもう一回ね、体とね、心と、整えて、先の戦いに向けてやっていきたいと思います」。猛虎のレジェンドクローザーから受け継いだ“エキス”を全身に染み渡らせて、必ず日本一へと返り咲く。