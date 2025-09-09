¡Ú¥Î¥¢¡ÛOZAWAº¸Â¼ó¹üÀÞ¤Îµ¿¤¤¡¡Æ¬Êú¤¨¤ëÉðÅÄ¼èÄùÌò¡ÖÃÄÂÎ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¡©Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂçÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤À¡£¥Î¥¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡Ý£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¤Î³«ËëÀï¤¬£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç´ÝÆ£ÀµÆ»¡Ê£´£µ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÉé½ý¤Ç¾Ã²½ÉÔÎÉ¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º¸Â¼ó¹üÀÞ¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ðº£¸å¤Î·ç¾ì¤Î²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¡£ÃÄÂÎ¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Îº£¸å¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡½é¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿´ÝÆ£Àï¤Ç£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤¤¤¤Ê¤ê¾ì³°¤Ø½Ð¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òËÝ¤í¤¦¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤òÄÉ¤Ã¤Æ´ÝÆ£¤¬¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¶¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¾å¤¬¤êÄ©È¯¤òÂ³¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤ÆÇË¤ê¤ÎÉÔÃÎ²Ð¤Þ¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ËÅÜ¤ë´ÝÆ£¤«¤é¡¢¾ì³°¤ÇÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤ÆÅ´ºô¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥Á¥ç¥Ã¥×¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤È¡¢¾ì³°¤Î´ÝÆ£¤ËÂÐ¤·¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤ÎÈ¿Æ°¤òÍøÍÑ¤·¤¿Å´ºô±Û¤·¤Î¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÈ¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤¿¡Ä¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤«¡¢º¸Â¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤Þ¤Þ¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¾ì³°¥«¥¦¥ó¥È¤¬¿Ê¤ß¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Î·ëËö¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤¶¤ï¤á¤¤¬È¯À¸¡£º¸Â¤ò²¡¤µ¤¨¤ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ç¤¤Ì¤Þ¤ÞÂà¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë´ÝÆ£¤â¡Ö²¿¤â¤Í¤¨¡Ä¡£²¿¤â¤Í¤¨¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤í¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ä¹ßÀ·ò¿Í¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤éº¸Â¼ó¹üÀÞ¤Îµ¿¤¤¤È¤µ¤ì¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¤¿£¹Æü¤ËÉÂ±¡¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¡¢¥Î¥¢¤òÅý³ç¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÉðÅÄÍ¹°¼èÄùÌò¤Ï¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£º£Ç¯£±·î¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÅÐ¾ì¤Çà£Ï£Ú£Á£×£Á¥·¥ç¥Ã¥¯á¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹¥Ä´¤ÎÃÄÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Âç¹õÃì¤Î¥±¥¬¤È¤Ê¤ì¤Ð¡ÖÃÄÂÎ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¡©¡¡Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÅÔÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÃÏÊý¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢£Ï£Ú£Á£×£ÁÁª¼ê¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤À¡£º£¸å¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÂ±¡¤Ç¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡Öº£¤Ï¡¢½Å½ý¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤ÇÍ¥¾¡¸õÊäÂçËÜÌ¿¤Ëµ¯¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤ÐÂçº®ÀïÉ¬»ê¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£