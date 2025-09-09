ºå¿ÀÆÈÁö£Ö¤Ë°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬³å¡ª¡¡µð¿Í¤Ê¤É¼Ú¶â£µµåÃÄ¤Ë¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¡×£Ã£Ó½Ð¾ì¸¢àÇíÃ¥á¤âÄó¸À
¡¡³å¤À¡ª¡¡º£µ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ïºå¿À¤Î°µ¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£º£¸å¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò½ä¤ë£Á¥¯¥é¥¹Áè¤¤¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ë¤¬¡¢Í¥¾¡¤¬·èÄê¤·¤¿£·Æü»þÅÀ¤Ç£²°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Ï¼Â¤Ë£±£·¥²¡¼¥àº¹¡£¤·¤«¤âºå¿À¤ò½ü¤¯£µµåÃÄ¤ÏÁ´¤Æ¼Ú¶âÀ¸³è¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤Ï¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¾ÍèÅª¤Ê£Ã£Ó¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼Ú¶â¥Á¡¼¥à¤Îà½Ð¾ì¸¢ÇíÃ¥á¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×¤òÄó¸À¤·¤¿¡£
¡Ú¿·µ´¤Î¼êÄ¢¡¦°Ë¸¶½Õ¼ù¡Û¤Þ¤º¤Ïºå¿À¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¾å¤Ë¿·¤·¤¤ÎÏ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¹¶·â¿Ø¤Ç¤Ïº´Æ£µ±¤¬¤¤¤è¤¤¤èàËÜÊªá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡££³¡¢£´Ç¯Á°¤«¤é£³£°È¯ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤¬¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï²¿¤Ç¤â¿¶¤ê²ó¤¹¤è¤¦¤Ê¶õ¿¶¤ê¤â¸º¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤Ù¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº´Æ£µ±¤òÃæ¿´¤Ë£³ÈÖ¤Î¿¹²¼¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¶¯¤¤£µÈÖ¤ÎÂç»³¡££±ÈÖ¤«¤é£µÈÖ¤Þ¤Ç¤Þ¤µ¤ËÈ×ÀÐ¤ÊÂÇÀþ¤¬¤Ç¤¤¿¡£Åê¼ê½Ð¿È¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤â£±Ç¯ÌÜ¤Ç¶ìÏ«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤í¤¦¡£¿´¤«¤é½ËÊ¡¤·¤¿¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢Â¾¤Î£µµåÃÄ¤Ë¤Ï¡Ö³å¡×¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡£¡Ö³å¡×¤Ç¤¹¤è¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¡££²°Ì¤Îµð¿Í¤Ç¤¹¤é£±£·¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¼Ú¶â£±¡££Ä£å£Î£Á¡¢ÃæÆü¡¢¹Åç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤â¸®ÊÂ¤ß¼Ú¶âÀ¸³è¤Î¤¢¤ê¤µ¤Þ¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½ªÀ®ÀÓ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ£²°Ì¤È£³°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï£Ã£Ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥×¥íÌîµå¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢£Ã£Ó¤½¤Î¤â¤Î¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢³ÆµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ý±×¤òÀ¸¤à¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¾Ã²½»î¹ç¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡££Ã£Ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºå¿À¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿»þÅÀ¤ÇÁ´¤Æ¤¬¾Ã²½»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Î¤«¡£±Ä¶ÈÌÌ¤â¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï£Ã£Ó¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¾ò·ï¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯¤¯»×¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ú¶â¥Á¡¼¥à¤Ë£Ã£Ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¸¢Íø¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë£±£´£³»î¹ç¤òÀï¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸½¾ì¤ÏËèÆüËèÆüÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤Ëº£Ç¯¤Îºå¿À¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÃ¯¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë£±Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ÇÊÌ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼Ú¶â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÆÈÁö¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â°ì¼ê¤À¤í¤¦¡£¸½¾õ¤ÏÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ËÌµ¾ò·ï¤Ç£±¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢£µ¥²¡¼¥àº¹¤Ç£±¤ÄÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡È¿ÂÐ¤Ë£±°Ì¤«¤é£¶°Ì¤Þ¤Ç£µ¥²¡¼¥àº¹¤¯¤é¤¤¤Îº®Àï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£¶¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£ÅöÁ³¡¢£±°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥·¡¼¥É¤ÇÍÍø¤Ê·Á¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£Ä£å£Î£Á¤¬¥ê¡¼¥°£³°Ì¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤âÀ©¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ïºå¿À¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡£¤½¤í¤½¤íÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤»þ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¡Ë