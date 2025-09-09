※経済指標

主な米経済指標の発表はなし



※発言・ニュース

＊米消費者のインフレ期待、１年先は３．２％に上昇

ＮＹ連銀が８月の月次調査を発表し、米消費者の１年先インフレ期待が３．２％に上昇した。トランプ政権が主要貿易相手国に強力な関税措置を発表した直後である５月以来の高水準となった。



＊ミランＣＥＡ委員長のＦＲＢ理事指名、上院銀行委が１０日に採決へ

ミランＣＥＡ委員長のＦＲＢ理事への指名で、米上院銀行委が１０日に採決すると伝わった。



＊バイル仏首相が辞任へ、信任投票で敗北

フランスのバイル首相は国民議会（下院）で行われた信任投票で敗北した。バイル首相は不人気な財政改革への支持を集めようと動議を提出したが、各党が反対で結束。首相支持はわずか１９４人に留まり、３６４人は不信任に票を投じた。



＊ＥＵ、新たな対ロ制裁検討

ＥＵは、ウクライナ戦争終結に向け、プーチン大統領に圧力をかける新たな手段として、ロシアの銀行やエネルギー企業６社前後を対象とする新たな制裁措置を検討していると伝わった。

