巨人・戸郷翔征投手（２５）が８日、“２位固め”に向けてラストスパートをかけることを誓った。６勝目を目指し先発する９日・広島戦（東京Ｄ）に向けてＧ球場で最終調整。「（阪神の）優勝が決まった以上、２位を確実に死守しないといけない。そのためには１試合１試合が大事になる」と目の色を変えた。

前夜に虎が独走Ｖ。自宅でテレビ中継を見ながらあふれる悔しさと向き合った。「優勝したかったというのが一番の思いです。今年は自分としてもふがいなかった」。昨季まで３年連続１２勝も今季はここまで５勝８敗、防御率４・０６。ＣＳでのリベンジを胸に刻み「日本一になるチャンスがなくなったわけではない。残り試合、僕も状態を上げていけばおのずといい戦いができると思う。そこに向けてやっていきたい」と自らにムチを入れた。

残り１７試合で“イニングイーター”としての意地を見せたい。自身最多１８０イニングとフル回転した昨季は１６度クリアしたハイクオリティースタート（７回以上自責２以下）が今年はわずか２度。平均投球回５・４も本来の姿ではないだけに「意識もあるし、まずは１人１人抑えていって、長い回を投げられればベスト」と思い描いた。

３位のＤｅＮＡとは１・５差。カード初戦の勝敗は３連戦の流れを左右する。広島には今季３戦２敗、防御率９・３９と苦戦中の右腕。やられっぱなしでは終われない。一戦必勝で下を突き放す。（堀内 啓太）