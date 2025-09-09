女優・深津絵里（５２）が久しぶりに公の場に登場し、その姿に驚きの声が上がっている。

俳優・オダギリジョーが脚本、監督、編集、主人公の４役を務める映画「ＴＨＥ オリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！）このヤロウ ＭＯＶＩＥ」（９月２６日公開）に出演する深津。公開に先立って行われた舞台あいさつのイベントでは、黒髪のロングヘアに黒のキャミソールドレスという装いで登壇した。

深津の映画出演は２０１７年の「サバイバルファミリー」以来で８年ぶり。上白石萌音、川栄李奈と３人でヒロインを務めたＮＨＫ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」（２１〜２２年）でも共演したオダギリとのタッグに注目が集まっている。

同作の公式ＳＮＳでも「カリスマハンドラー・羽衣弥生役 ＃深津絵里 さん」とし、舞台あいさつでのショットがアップ。

フォロワーから「ただただ美しい どうやったらこんな美しさを保てるんだろ？」「スタイルも綺麗」「え、、細すぎる」「もーほんまに」「永遠の憧れ」「ずっっっっっっと可愛い」「色気がました」「カリスマハンドラーってかもう存在がカリスマックス」「お姿見られるだけで胸が震えます」と視線が集中していた。