¡¡5°Ì¤Î¹Åç¤Ï¡¢9Æü¤«¤é¡¢5¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦2°Ì¡¦µð¿Í¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç3Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡ËµÕÅ¾¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤ëºÇ½ªÈ×¤Î18»î¹ç¡£¼ã¼ê¤ÎÀÑ¶ËÅÐÍÑ¤ÇÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à³°¤Ë¤â»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¼«¤é¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¼ã¥´¥¤¤Ë²þ¤á¤ÆÀâ¤¡¢ºÇÁ°Àþ¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¼ã¼êÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡´ãÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¸×Àï»Î¤ÎÆ¹¾å¤²¡£¹Åç¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÎÏÉé¤±¡×¤Ç3Ï¢Àï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºå¿ÀÀï¤ò½ª¤¨¡¢Àï¤¤¤ÎÉñÂæ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¤È°Ü¤ë¡£Å¨ÃÏ¤ÈËÜµòÃÏ¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¤¤ç¤¦9Æü¤«¤é¤Î7Ï¢Àï¡¢¤Þ¤º¤Ï2°Ì¡¦µð¿Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¤À¡£
¡¡¡ÖÆü¡¹¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÀÑ¶ËÅÐÍÑ¤¹¤ë¼ã¥´¥¤¤¿¤Á¤Ø¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¡£ºòµ¨ºÇ½ªÀï¤Ç¡ÖÍèµ¨¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤è¤ê¸·¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ÎÀè¤Î¥«¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¡×À¤Âå¸òÂå¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¸õÊä¤ÏÊ£¿ô¤¤¤Æ¤â¡¢1·³¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£ÌµÏÀ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤â°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¡¢¼ã¥´¥¤¤ÈÆ±¤¸·Ð¸³¤ò»ý¤Ä»Ø´ø´±¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«¤é¤ò¤è¤êÊ³µ¯¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢³°¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤«¡£ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤â»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï4¤Ë¿¤Ó¡¢¼Ú¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î12¤ËÁý¤¨¤¿¡£2°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Ï5¡¦5¥²¡¼¥àº¹¡¢3°Ì¡¦DeNA¤È¤â4¥²¡¼¥àº¹¤À¡£CSµÕÅ¾¿Ê½Ð¤Ø¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¿ô18¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÈ×¤ÎßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤Ê½ç°ÌÁè¤¤¤¬¤Þ¤¿¡¢¼ã¥´¥¤¤Î¿´¿È¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Î¤È¡¢¤Þ¤ÀCS¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç½Ð¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¤¤¤Þ½Ð¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¤Þ¤º¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò6»î¹ç»Ä¤¹GÅÝ¡£¥«¡¼¥×¤ÎÌÀÆü¤òÃ´¤¦¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¼ã¥´¥¤¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ï¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æº£Æü¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£