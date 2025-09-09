10年間で残業時間が大きく減った会社ランキング



（撮影：今井康一）

【ランキング表】10年間で残業時間が大きく減った会社トップ100

社員のワーク・ライフ・バランスを重視する流れで働き方改革が進んでいる。大手中心に積極的に残業削減に取り組んでいるが、これらの企業は実際に成果を挙げたのか。今回は10年間で残業時間を大きく減らした会社をご紹介する。

『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）』2025年版（時点は2023年度）と『CSR企業総覧』2015年版（同2013年度）掲載の従業員1人当たりの平均月間残業時間を比較。減少幅が大きい会社を上位100社までランキングした。

比較は掲載する証券コード等が同じであれば同じ会社として計算。最近、持ち株会社に変更した場合でも、同じコードであれば単純に比較しているので注意していただきたい。

トップは日本オラクル



ではランキングを見ていこう。1位は日本オラクルで41.0時間から2.5時間に38.5時間減らした。労働時間の適正化、時間外労働の削減、年休取得の推進などで減少率93.9％を達成した。また総労働時間は年間1720.6時間と少ない水準となっている。裁量労働制度、フレックスタイム制度なども充実している。

2位は日鉄ソリューションズで28.9時間減らした。勤怠システムを用いた日次管理などで長時間労働防止を仕組み化。各部門が策定する労働時間や年休取得目標を毎月の経営会議で進捗確認し、残業削減を実現している。

3位はクラッチ最大手のエクセディで24.8時間減らした。業務効率アップ、業務内容見直しで残業時間削減を図る。有給休暇取得率も96.8％と高い水準だ。

4位は大和ハウス工業（22.9時間削減、以下同）。労働時間の長い従業員を定期的にモニタリングし、本人および上司に管理部門より個別ヒアリングを実施。業務内容や本人の勤務状況を直属上司と一緒に確認し、本人負担軽減の方法を上司主導で行っている。

5位はシステナと伊藤忠商事の2社が22.8時間で並んだ。システナは生産性を管理職評価として重視する。伊藤忠商事は朝型勤務制度で有名だ。

以下、7位エイチ・アイ・エス（22.1時間）、8位日新（22.0時間）、9位ティーガイア（20.4時間）、10位共同印刷（20.3時間）と続く。

簡単ではない「残業削減」の実現

業種別では建設業26.0時間（対象60社）、海運業24.5時間（同4社）、陸運業22.7時間（25社）などが多かった。一方で繊維製品9.2時間（13社）、保険業9.3時間（10社）などが少なかった。

ランキング対象462社のうち10年間で残業時間が減った会社は269社。逆に増加は190社だった（ほかに増減ゼロが3社）。各年の回答企業全社の月間残業時間の平均値は2013年度18.6時間（698社）に対して2023年度16.8時間（973社）と10年間の残業時間は大きく変わっていない。「残業削減」の実現はそう簡単ではないようだ。

1〜24位





26〜50位





51〜75位





78〜100位





掲載企業一覧

大阪ガス／三井不動産／王子ホールディングス／FUJI／宝ホールディングス／アドバンテスト／名工建設／タクマ／INPEX／栗本鐵工所／オルガノ／高砂香料工業／応用地質／日本板硝子／日清オイリオグループ／リコーリース／栗田工業／東亜建設工業／武蔵精密工業／三菱地所／理研計器／ゴールドウイン／東邦チタニウム／丹青社／新日本空調／科研製薬／長谷川香料／日本曹達／やまびこ／平田機工／日本電子／シンフォニアテクノロジー／琉球銀行／ニップン／東急不動産ホールディングス／ダイヘン／ウシオ電機／森永製菓／東テク／紀文食品／野村不動産ホールディングス／ピーエス・コンストラクション／SWCC／日本電気硝子／住友大阪セメント／ソディック／日本新薬／太平洋セメント／日鉄物産／関西ペイント／ミズノ／メタウォーター／三菱総合研究所／住友精化／任天堂／古野電気／ロート製薬／大気社／JFEシステムズ／東洋建設／島津製作所／セーレン／昭和産業／飛島建設／セブン＆アイ・ホールディングス／カゴメ／石原産業／SCREENホールディングス／フジクラ／ダスキン／住友ベークライト／東亞合成／日本郵船／淺沼組／アイカ工業／信越化学工業／クレハ／大分銀行／浜松ホトニクス／FDK／大日精化工業／愛知時計電機／三機工業／ニッスイ／持田製薬／住友電設／京三製作所／不二製油／ZACROS／ヤマハ／ニチアス／北越コーポレーション／亀田製菓／タキロンシーアイ／JVCケンウッド／トクヤマ／アマノ／日油／サンゲツ／ヱスビー食品／大同メタル工業

（岸本 吉浩 ： 東洋経済 記者）