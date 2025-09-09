°æ¾å¾°Ìï¤¬Ì¾¸Å²°±Ø¤ò¡È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡É¡¡14Æü¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Ë¸þ¤±·èÀï¤ÎÃÏ¤¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼°ì¿§¤Ë¡ª
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤Ï9·î14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê30¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡·èÀï¤Þ¤Ç°ì½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¹½Æâ¤Ê¤É¤Ë¤Ï°æ¾å¡½¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¤¬¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼°ì¿§¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°±Ø¼þÊÕ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡ÖÌ¾¸Å²°¤ò°æ¾å¾°Ìï¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼óÅÔ·÷°Ê³°¤Ç¤ÎÀ¤³¦Àï¡£²ñ¾ì¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÏÌó1Ëü7000¿Í¤ÎËþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£¼«¿È¤¬¡Ö²áµîºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃË»Ò»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë5ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂÆ±»þËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤Æ¤Ð¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¡¢ÎòÂå1°Ì¤ÎÀ¤³¦Àï26Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ë¡£