モデルと女優の二刀流・嵐莉菜（21）が、二刀流の元野球部員役で注目を集めている。10日に最終回を迎える日本テレビドラマ「ちはやふる―めぐり―」で競技かるたに打ち込む元野球部員を熱演。そのビジュアルと演技はもちろん、投打とも見事なプレーで話題になっている。スポニチ本紙のインタビューに「自分を成長させてくれた宝物のような作品です」と澄んだ瞳を輝かせた。

嵐は野球未経験ながら「千江莉（役名）は小さい頃からずっと野球をやっている。下手には見せられない」と撮影の3カ月前から特訓を開始。自宅やバッティングセンターで自主練習に励んだ。「家の前で素振りをして、近所の人には“何やっているんだろう”って思われていたかも」とはにかむ。手の皮はむけて硬くなったが「野球経験者の方からも“ちゃんと練習したのが分かる”と言われた。演技を褒められるのと同じくらいうれしかった」と努力の成果に満足げな表情だ。

父がイラン、イラク、ロシアにルーツを持ち、母は日本とドイツのハーフ。エキゾチックな顔立ちを生かし演じる役は多国籍。「ちはやふる」のほか同局「ACMA:GAME アクマゲーム」では日本人、初主演映画「マイスモールランド」ではクルド人、NHK時代劇「大富豪同心スペシャル」では金髪の米国人と演じ分けた。

かつては周囲と違う外見に疎外感を感じることもあったが「どんな顔にもなれる」と今では大きな武器になっている。「モデルも女優も互いを高め合える大事な仕事。並行して二刀流でパワーアップしていきたい」と力を込めた。 （塩野 遥寿）

≪来年3月公開アニメ映画「パリに咲くエトワール」で声優初挑戦「反応楽しみ」≫モデル、女優に加え、新たな武器が一つ増えそうだ。来年3月13日公開のアニメ映画「パリに咲くエトワール」で声優に初挑戦。小さい頃からアニメ好きで声優に憧れていたが「“声のお仕事がしたい”とはおこがましくて」と公言せず胸の内に秘めていた。「まさかご縁があるなんて。凄いうれしい」と満面の笑み。「初めてだからこそできることを精いっぱいやった。反応が楽しみです」と公開を心待ちにしている。

◇嵐 莉菜（あらし・りな）2004年（平16）5月3日生まれ、埼玉県出身の21歳。20年から女性誌「ViVi」の専属モデルを務める。22年の「マイスモールランド」で毎日映画コンクールなどで、多数の新人賞を受賞。好きな声優はファイルーズあい。