小中学生ともに学力低下の兆候が表れている。

コロナ禍と、デジタル機器の長時間利用が影響したとの見方が強い。

この状況で、教科書までデジタル化を推し進めることが、本当に子供たちのためになるのか。不安は拭えない。

文部科学省の中央教育審議会の作業部会は、デジタル教科書の活用に関する最終まとめの素案を公表した。現在は「代替教材」とされるデジタル教科書を正式な教科書に位置づけ、国の検定や授業での使用を義務づける内容だ。

紙、デジタル、両者を組み合わせたハイブリッドの中から、各地の教育委員会が学年や教科ごとに選ぶ形が想定されている。文科省は学習指導要領が新しくなる２０３０年度からの導入を目指す。

デジタル教科書は現在、小学５年〜中学３年の英語と、算数・数学の一部に導入され、紙と併用されている。この範囲を広げて、利用の拡大を図る狙いだろう。

実際にはハイブリッドを選ぶ教委が多くなるとみられる。ただ、授業中にデジタルと紙を行き来するのは、端末操作で子供の集中力がそがれ、情報を処理する際の「認知負荷」も高いとされる。

深い思考や記憶の定着には、紙の方が優れているという研究成果は多い。ハイブリッドの形式は、紙を基本に、デジタルは補助的な役割にとどめるのが望ましい。

文科省が小６と中３の学力を調べた２４年度の調査では、前回２１年度から成績が大幅に低下した。コロナ禍で学習が制約されたうえ、スマートフォンなどの長時間利用が影響したとみられる。

スウェーデンやフィンランドでは、学力低下などを理由に、デジタルから紙への回帰が進んでいる。日本はそうした潮流に背くかのように、デジタル教科書の利用を拡大させようとしている。

学校現場では、国が配布した学習用端末で授業中にゲームをしたり、学習と無関係な動画を見たりする子供もいる。これ以上、デジタル漬けにすることが、学習効果を高めるとは思えない。

義務教育は、全国一律に一定水準の教育を受けられることを前提としてきた。紙かデジタルかの判断を各教委に任せて、学力格差が生じないか心配だ。「デジタル推進」を掲げる部会の意見だけで国の教育行政を決めていいのか。

デジタル化の拡大は費用負担や通信環境の整備などの面でも課題が多い。デジタルありきで突き進むのではなく、学習効果や使い勝手を改めて慎重に見極めたい。