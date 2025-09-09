日米通算２００勝へ王手をかけている巨人・田中将大投手（３６）が８日、川崎市内のジャイアンツ球場での投手練習に参加。次回登板が有力な１５日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に向け、室内ブルペンで実戦を想定して６６球を投じるなどで調整した。

この日のブルペン投球は「ちょっと今日は多めに投げた」と登板間隔が空くため、久保巡回投手コーチに左右の打席に立ってもらうなど実戦の打者を意識した投球を展開。「ゲームで意識したことを自分の中で確立させないといけない。継続して意識しながら調子を上げていければ」とした。

田中将は記録達成をかけて臨んだ８月２８日・広島戦（マツダ）で２回５失点ＫＯ。２軍再調整となったが、３日の２軍・ヤクルト戦（Ｇタウン）では５回２安打無失点の好投で、１軍登板のチャンスを見据えていた。

チームにとって残り試合はＣＳ出場へ負けられない試合が続く。田中将は「それが力みになって自分の投球を窮屈にしてしまうのは良くない。フォームも、メンタル的にも自分の良いバランスで試合に入れれば」と、自らのスタイルを貫き大記録達成とチームに貢献する勝利を手にする。