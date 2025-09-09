日本経済は、企業と株式市場の発展に伴う恩恵を、家計に還元することを通じて成長を図るという新しい局面にある。

金融庁は、安心して資産形成できる社会に向け、支援を強化してもらいたい。

金融庁は、「資産運用・保険監督局」を新たに設置する機構改革案を明らかにした。来年夏の実施を予定している。個人の資産形成と企業の成長を後押しするとともに、不祥事が相次いだ保険業界の監督を強化するのが狙いだ。

現在の監督局は「銀行・証券監督局」に改称する。大規模な機構改革は２０１８年以来になる。

日本経済は、「金利のある世界」が到来し、これまでの、物価も賃金も上がらない「失われた３０年」から脱却しようとする過程にある。預貯金に偏った家計の金融資産を株式市場に振り向け、資産形成を支援することが重要だ。

２４年１月から新たな「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）」が始まり、近年の株高も相まって投資家の裾野も拡大している。今回の組織改革は妥当な内容である。

改革を進める上で生命保険会社や損保会社も重要な役割を担う。巨額の資金運用で株式市場に大きな影響力を持つほか、個人の資産形成を助ける存在だからだ。

ところが、保険業界では近年、不祥事が相次いでいる。企業向け保険料でのカルテルや、大規模な情報漏えいなどで、消費者からの信頼は失墜した。

金融庁は投資家保護を徹底し、保険業界の法令順守体制を厳しく監視していかねばならない。

旧大蔵省から分離された後、００年に発足した金融庁の課題は、時代とともに変遷してきた。当初は金融システム不安が深刻で、銀行の不良債権問題の解決に向け、厳格な検査態勢を敷いた。

その後、００年代には「金融処分庁」と言われるほど行政処分を多発し、金融機関の経営の自律性を奪っているとの批判もあった。

金融は経済のインフラである。金融庁は、時代のニーズを的確につかみ、柔軟に対応していくことが常に求められよう。

今は、金融サービスの多様化が進み、インターネット時代における規制手法も大きなテーマだ。

ネットの証券口座が何者かに乗っ取られ、勝手に株式が売買される事件の急増は衝撃を与えた。

金融とＩＴが融合した「フィンテック」では、人手に頼った従来の監督手法が通じない面もある。人工知能（ＡＩ）など新たな技術の活用も必要になろう。