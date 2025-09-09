自民党は８日、石破首相（党総裁）の後継を選ぶ総裁選の日程を「２２日告示、１０月４日投開票」とし、党員投票を伴う「フルスペック」方式で行う方向で最終調整に入った。

総裁選には、茂木敏充・前幹事長（６９）が８日、立候補する意向を表明し、林官房長官は周囲に出馬の意欲を伝えた。小林鷹之・元経済安全保障相は出馬を検討している。

茂木、林、小林各氏はいずれも昨年の前回総裁選に立候補し、首相に敗れた。今回の総裁選は準備期間が短いため、前回選に出馬した候補同士の争いが軸となるとみられる。高市早苗・前経済安保相の陣営も立候補の準備を進めている。

茂木氏は、今回の総裁選に立候補を表明した初の候補となる。国会内で８日、記者団に「出馬する思いを固めた。党や政府で様々な経験をした私の全てをこの国にささげたい」と力を込めた。立候補に必要な推薦人２０人の確保は既にめどが立っており、週内にも記者会見を開き、訴える政策などを打ち出す方針だ。

前回選に出馬して４位だった林氏は８日、自身が座長を務めた旧岸田派の岸田文雄・前首相と国会内で面会した。関係者によると、林氏は出馬に向けた意欲を伝えたという。

前回選で５位だった小林氏は同日のラジオ番組で、「自民党が一つになれる体制を作っていかなければいけない。自分にどのような役割が果たせるか仲間と相談していきたい」と語った。

高市氏の陣営は同日にかけてオンラインなどで今後の戦略について議論した。陣営関係者の一人は、総裁選の日程や実施手法が決定し次第、高市氏が出馬を表明する方向で検討していることを明かした。

前回選３位で動向が注目される小泉農相は同日、記者団に出馬の意向を問われると、「石破首相が退任を表明された直後だ。党の一致結束に自分が何ができるかを考えて判断したい」と述べるにとどめた。

首相は、現職閣僚の出馬について、「担務に責任を果たせる態勢を作った上での立候補であれば、妨げる理由はない」と述べた。首相官邸で記者団に語った。

一方、前回選と前々回選に出馬した河野太郎・前デジタル相は、今回は立候補しない方向だ。

森山幹事長ら党執行部は８日、党本部で総裁選の日程などについて協議した。１０日までに正式決定する見通しだ。これに先立ち党総裁選挙管理委員会は、石破首相への事実上の退陣勧告となる臨時総裁選の実施要求を巡る手続きの停止を決めた。