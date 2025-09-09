全国的な最低賃金の上昇を受け、経済産業省は大幅な賃金増が負担となる中小企業向けの支援を強化する。

来年４月をめどに、生産性向上をサポートする新たな組織を全都道府県に設ける。補助金に頼らず賃上げの原資を確保できるようにするのが狙いで、経営者や中小企業診断士などの専門家を数百人規模で確保する。

国が設置する中小企業の経営相談窓口「よろず支援拠点」内に新組織を設ける。飲食や宿泊、小売りなど経営効率化の余地が大きい業種を主な支援対象とする。経産省は、省力化に向けた具体的な手法を助言し、経営改善につなげる「デジタル支援ツール」を開発し、来年４月の提供を目指す。

地域金融機関や商工会議所など中小企業に身近な組織や団体との連携も深める。賃上げに特化したアンケート調査などを通じて中小企業の現状や課題を分析し、改善が必要な中小企業には積極的に支援を提案する。

厚生労働省が５日発表した今年度の最低賃金の改定額は初めて全都道府県で１０００円を超えた。全国平均は過去最大となる６６円（６・３％）の引き上げで１１２１円となった。経産省は価格転嫁をしやすくする下請法改正や補助金の拠出といった従来の施策に加え、中小企業の収益力向上を図り、賃上げしやすい環境の整備を本格化する。