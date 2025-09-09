［危機の総裁選］＜上＞

石破首相の退陣表明を受け、自民党総裁選が事実上、スタートした。

「少数与党」下で、政治の混迷を脱却できるか。新政権に引き継がれる課題を探る。

◇

「少数与党で、多くの方々に配意をしてきた。結果として、らしさを失うことになった」

石破首相は退陣を表明した７日の記者会見でこう述べ、「石破カラー」を封印せざるを得なくなったことを悔やんだ。

昨年１０月の衆院選で自民、公明両党が過半数を失って以降、予算案や法案の成立に野党の協力が不可欠となった。７月の参院選の結果、衆参両院で与党が過半数を失うと、首相は連立拡大も視野に「（野党と）新たな政治のあり方で一致点を見いだしたい」と奮い立った。

だが、参院選の惨敗で党内の求心力を失った首相に対し、野党の反応は冷ややかだった。国民民主党の玉木代表は「石破自民党とは協力できない」と公言し、今年度予算の成立に協力した日本維新の会も、石破内閣との連立論を打ち消した。

立憲民主党の野田代表も「国民から『ＮＯ』と意思表示されたところと組む必要はない」と大連立を否定している。首相は水面下で信頼関係を築いてきた野田氏からも距離を置かれ、八方ふさがりの状況に陥った。

首相退陣の直接の引き金になったのは自民内からの責任論だった。しかし、一筋の望みをかけた野党との連携が暗礁に乗り上げたことで首相の命運はつきたとも言える。

そうした中で迎える党総裁選は、野党との連携のあり方が焦点となる。

「少数与党のままでは日本を前に進めることはできない。少数与党から脱却をしていく」

一番乗りで出馬表明した茂木敏充・前幹事長は８日、記者団にこう意気込んだ。

茂木氏は国民民主とのパイプを持つ。岸田前政権での幹事長時代には、ガソリン税を一時的に下げる「トリガー条項」発動に向けた連携などで国民民主の榛葉幹事長と会談を重ねた。石破首相の下で臨んだ昨年の臨時国会で国民民主が補正予算に賛成したのは、こうした「自・国」協力の下地があったからだ。

だが、国民民主が政策的な要求をつり上げると、関係は冷え込んだ。玉木氏は首相が辞任意向を表明した７日、「連立は簡単ではない」と突き放した。参院選で躍進した国民民主は新総裁の誕生後も連立入りの動機が乏しい。

自民内では政策に共通点の多い維新との連立を模索する動きもある。維新を与党に取り込めば、衆参ともに過半数を回復し、安定した政権運営が可能となる。

有力候補の一人と目される小泉進次郎農相は８月、維新代表の吉村洋文・大阪府知事と大阪・関西万博会場を視察した。吉村氏は「進次郎さんを信頼している」と持ち上げ、小泉氏も「連携できるところは連携したい」と応えた。

林芳正官房長官も維新と良好な関係を築く。高市早苗・前経済安全保障相の支持議員の間では参政党などとの連携への期待も膨らむ。

新総裁を選ぶ上では、連立枠組みの拡大など野党との関係構築が一つの評価基準となる。安定政権に向けた道筋をどう描くのか。野党を陰の主役にした異例のレースが始まった。