「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）

横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が８日、東京・足立区の境川部屋に出稽古を行い、幕内の平戸海と連続で１２番取り９勝３敗。左を効果的に使う上々の内容だった。熱心な虎党は、前日の阪神優勝を追い風に、場所への稽古を進める。

終盤は左まわしを取り、堂々寄り切った大の里。稽古のテーマを「立ち合いの角度、下半身、左の使い方ですね」と明かした。右を差し一気に出る圧力、左のおっつけが持ち味だが、以前から出稽古の相手を務める平戸海が「今までにない。頭になかった」と語る左上手を取る動きなどに新たな進歩を感じさせた。

大の里は左について「重さを伝えられたこともあったし、良いところも悪いところも出た」と言及。新横綱として臨んだ名古屋場所は１１勝を挙げるも賜杯は逃した。「先場所の反省を生かしたい。いつも通り、とらわれ過ぎず、自分は自分だと意識してやっていきたい」と平常心を掲げた。

９月７日での優勝は２リーグ制で最速だった阪神。夏場所後に初土俵から所要１３場所の史上最速昇進を成就した横綱は「良かったです。強かったですね」と笑顔だった。