ものまね芸人コロッケが、デビュー45周年を迎えている。20日に初日を迎える東京・日本橋浜町の明治座公演「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」では、松平健（71）、久本雅美（67）、檀れい（54）と“4人座長”を務め、豊臣秀吉を演じる。

ものまねレパートリー1000人以上、今年2月に変形性膝関節症のため両膝に人工関節を入れる手術を受けた“ものまね界のレジェンド”に聞いてみた。【小谷野俊哉】

◇◇ ◇◇

ものまねを始めたのは、中学3年生の時だった。

「最初は郷ひろみさんのものまねをやったんです。そうしたら比べられるんで、逆にモテませんでした（笑い）。やっぱりヒロミ・ゴーはNO・1アイドルですから。あの頃、特にすごくて、出てきてすぐで世の中にこんな奇麗でかわいい人がいるんだっていうぐらいですから。だから、もっと違う人をやればよかったかなと」

15歳から始めたものまね。上京してプロになり、65歳になった。

「だから、なんでしょうかね、皆さんに喜んでもらうというか、その時代その時代によって僕は変えていかなきゃいけないので。やっぱり時代が変わるのと同じように、いろいろな人たちをやるんでね。最近だったら、やっぱりBTSからミスりたい（笑い）。そこら辺もやったりしますから、本人のことを見ていないのにブログをしっかり呼んでたりしますからね。そこから、こういう人なんじゃないかな、みたいな」

このまねネタの種類は500とも、1000とも言われる。

「そういう意味じゃね、同じ人でも朝と夕方と夜だけで、もう1人で3種類になりますからね。1人で3人になるわけですよ。そうやっていくと、もう1000人は超えますよね。まずは300人は軽くやれますよね。そしたら、それの朝、昼、晩ってやれば、もうそれで1000人近いじゃじゃないですか。それ以外に動物とか、誰もやらないようなものをね。鮭（シャケ）の産卵とか、そういう北海道限定のネタとかもあるんですよ（笑い）」

熊本から上京して、1980年（昭55）に日本テレビ系「お笑いスター誕生!!」に出場してプロになった。

「20歳の時に上京して来て、その年の8月まで6週勝ち抜きで、もうラッキーなんですよ。ちょうどB＆Bさんが優勝して、その後に誰が優勝するんだみたいな感じで注目を集めている時だったんです。とんねるずだとか、ちょうど師匠がいない芸人たちが、ドンと出てきた時期だと思いますね。その後にダウンタウンもウッチャンナンチャンも出演しているんです。今から思うと、すごい番組ですね」

最初に注目を浴びた時は、男なのかは女なのか分からないと言われた。

「そうですね、ちょっとこう夜のにおいのする様な感じの芸で。夜のショーパブの芸を、そのままお茶の間に持って来た。そういう意味では、新しかったですよね。他に、そういう人がいなかったんです。僕のやり方が、ものまねとしていいのかどうかは別として、ちょっと違うやり方をしていた。形態をまねして、その人以上に行き過ぎて、まねし続けて、今のこの形になりました」

85年にフジテレビ系「ものまね王座決定戦」で大ブレーク。

「そこから24、25歳くらいは“ものまね四天王”として、とんでもない時代を迎えました。清水アキラさん、栗田貫一さん、そしてビジーフォー。本当に忙しくて、すごかったですよね。みんながそれぞれのふざけ方で、時代をリードしていった。それまでは真面目にものまねをするっていうのが主流だった。例えば演歌歌手の方が美空ひばりさんのものまねをするにしても、歌がうまいっていうのが大前提としてあった。それを僕たちが、ふざけていじっていく形にしたわけでね。でも、本当に失礼なことやってるのは、もう自分が一番でしたね」

（続く）

◆コロッケ 1960年（昭35）3月13日、熊本市生まれ。高校を卒業して上京。80年に日本テレビ系「お笑いスター誕生!!」でデビューして、6週連続勝ち抜き。85年フジテレビ系「ものまね王座決定戦」で大ブレーク。93年日本テレビ系「ものまねバトル」。13年「松尾芸能賞」演劇優秀賞。14年「文化庁長官表彰」。16年「第16回日本芸能大賞」。18年映画「ゆずりは」で、本名の滝川広志で映画初主演。19年「第28回日本映画批評家大賞」特別新人賞。171センチ。血液型B。